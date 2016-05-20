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Профессиональные кинологи, а также все те, кто просто хорошо разбирается в собаках, прекрасно знают, что на свете существуют собаки и «собаки». К последним относят собак декоративных пород — миниатюрных хрупких созданий, уход за которыми не может быть осуществлен так, как уход за настоящими собаками. «Собаки» — это карликовые собачки-компаньоны, к числу которых можно отнести померанского шпица и чихуахуа, японского хина и русского той-терьера. Воспитание щенков этих, а также некоторых других пород маленьких собачек, несколько отличается от воспитания их более объемных собратьев. Довольно часто можно услышать утверждение, что уход за маленькой собачкой очень сложен, ибо такого миниатюрного питомца в жизни поджидает намного больше опасностей, чем собаку обычного размера. Справедливо ли это утверждение? И да, и нет. Не стоит однозначно говорить, что уход за декоративной собакой сложнее, чем уход за собакой большего размера. Он не сложнее, в чем-то даже легче. Но он однозначно другой. Данный сайт представляет собой собрание статей, которые могут оказаться полезными всем владельцам-новичкам декоративных собак. Сайт является лишь информационной помощью начинающим собаководам, решившимся завести собаку миниатюрной породы. Сайт никого не продает. Поэтому не стоит спрашивать, как, где и по какой цене купить щенка померанского шпица или чихуахуа. Сайт также не является ветеринарным ресурсом, а потому если ваш питомец серьезно заболел, то бежать надо к ветеринару. И срочно! А не сидеть в Интернете, почитывая статейки. Сайт не посвящен уходу за какой-либо одной породой карликовых собак. А потому здесь приведены лишь общие рекомендации по воспитанию и уходу за щенками, те рекомендации, которые подходят для всех миниатюрных пород, ведь все маленькие собачки очень похожи в своем поведении. Породная же специфика, например, уход за шерстью карликового пуделя, оставлена за скобками.