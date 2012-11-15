Можно ли приучить собаку миниатюрной породы ходить в туалет на улице?

Как уже было сказано, собаки миниатюрных пород – это те собаки, гулять с которыми можно лишь для здоровья и души, но никак не для того, чтобы они «делали свои дела» на улице. Именно эта особенность маленьких собачек – ходить дома в лоток – и подкупает многих начинающих собаководов, делающих свой выбор породы в пользу миниатюрных представителей собачьих.

Однако некоторые владельцы чихуахуа, померанских шпицев и той-терьеров все же полагают, что собаки должны ходить в туалет на улице. Кого-то к такому решению подталкивает просто убежденность в том, что собака есть собака, а, значит, место ее туалета – это улица. Кто-то, столкнувшись со сложностями приучения щенка к лотку, решает, что выполнить приучение просто невозможно и надо выгуливать собаку на улице.

Но и тут возникают свои проблемы. Ведь после того, как щенок привык (или хотя бы пытался привыкнуть) ходить в туалет на лоток дома, ему будет сложно понять, что теперь дома нельзя, а на улице не только можно, но и надо.

Итак, вам предстоит решить сразу две проблемы: приучить справлять нужду на улице и отучить делать это дома.

Вторая проблема решается наказанием за «делишки» в неположенном месте. Но решать ее можно только после того, как щенок научился делать свои пипи-кака на улице. А это непросто.

Дело в том, что щенки, приученные к лотку, не будут во время прогулок делать свои туалетные дела. Не будут и все. Малыш погуляет, погуляет, а, придя домой, немедленно направится к своему туалету. Тут ему и с облегченицем.

Чтобы научить щенка ходить в туалет на улице, гулять с ним надо очень долго. Настолько долго, чтобы он уже просто был вынужден облегчаться.

Чтобы подвигнуть его на этот подвиг, можно позволять ему нюхать чужие кучки. Но тут надо быть очень острожным! Только нюхнуть и все. Не дай Бог съест и заразится.

После же того, как щенок справил нужду на улице, его надо усердно хватить, хвалить точно также, как хвалили, когда приучали к лотку, например, давать лакомство.

В принципе задача отучения от лотка и приучения к улице щенка миниатюрной породы вполне решаема. Но прежде чем точно для себя постановить, что вы хотите решить эту задачу, подумайте, а так ли вам это нужно. Ведь с собакой миниатюрной породы гулять придется не менее трех-четырех раз в день. Двух раз будет однозначно мало.

Некоторые собаки будут нуждаться и в более частом – пятиразовом — выгуливании. В противном случае придется использовать памперсы для собак. В момент же приучения щенка гулять придется и того больше – по 5-7 раз. И гулять подолгу.

Так что думайте, рассчитывайте свои силы и время. Отучать от улицы и приучать назад к лотку, будет очень сложно.