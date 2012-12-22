Минусы чихуахуа

Минусы чихуахуа следующие…

1. Чихуахуа плохо уживаются с другими породами собак, как с большими, так и с маленькими. Единственная порода собак, которую любят чихуахуа – это чихуахуа.

2. Чихуахуа родом из Мексики, а потому холода для них зло. Переносят низкую температуру собачки этой породы тяжело. Очевидно, что этот минус Чихуахуа должен насторожить многих жителей средней полосы, н6е говоря уже о тех, кто живет в более холодных широтах.

3. Многие хозяева чихуахуа жалуются на то, что их питомцы очень разборчивы в еде. Едят далеко не каждый сухой корм, если едят его вообще.

4. Крайне важный минус чихуахуа, это то, что это очень хрупкая собачка. Косточки у собачек ломаются быстро. А если учесть, что еще и родничок у чихуахуа часто не зарастает, то становится понятно, что любое падение для собачки этой породы может быть чревато серьезными травмами и даже смертью. Чихуахуа часто погибают просто при падении с рук у хозяев или неудачных прыжков с дивана и т.д.

5. Те, кто раньше владел другими породами собак, нередко описывают чихуахуа как очень навязчивых собак, которые постоянно нуждаются во внимании владельцев, любят сидеть у них на руках. При этом для чихуахуа характерно деление хозяев на любимых и нелюбимых. Как правило, собаки этой породы прикипают лишь к одному члену семьи, остальных при слишком настойчивых попытках поиграть с ними, могут даже укусить.

6. Чихуахуа – очень смелые собаки, что нередко становится для них источником проблем и даже гибели, так как собаки этой породы часто нападают на более крупных собак и из схватки, конечно, победителями не выходят.

7. Чихуахуа – ревнивые собаки. Прием ревнуют они хозяина не только к другим собакам, но и к людям.

8. Минусы чихуахуа включают в себя и тяжелое переживание этими собаками одиночества. Их не стоит оставлять одних дома надолго. Оставшись в одиночестве, они могут беспрестанно лаять, чем рискуют довести до нервного срыва и себя, и соседей.

9. Чихуахуа – шумные собаки. Часто с тяжелым властным характером, плохо поддающимся дрессуре.