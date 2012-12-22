Минусы чихуахуа
Минусы чихуахуа следующие…
1. Чихуахуа плохо уживаются с другими породами собак, как с большими, так и с маленькими. Единственная порода собак, которую любят чихуахуа – это чихуахуа.
2. Чихуахуа родом из Мексики, а потому холода для них зло. Переносят низкую температуру собачки этой породы тяжело. Очевидно, что этот минус Чихуахуа должен насторожить многих жителей средней полосы, н6е говоря уже о тех, кто живет в более холодных широтах.
3. Многие хозяева чихуахуа жалуются на то, что их питомцы очень разборчивы в еде. Едят далеко не каждый сухой корм, если едят его вообще.
4. Крайне важный минус чихуахуа, это то, что это очень хрупкая собачка. Косточки у собачек ломаются быстро. А если учесть, что еще и родничок у чихуахуа часто не зарастает, то становится понятно, что любое падение для собачки этой породы может быть чревато серьезными травмами и даже смертью. Чихуахуа часто погибают просто при падении с рук у хозяев или неудачных прыжков с дивана и т.д.
5. Те, кто раньше владел другими породами собак, нередко описывают чихуахуа как очень навязчивых собак, которые постоянно нуждаются во внимании владельцев, любят сидеть у них на руках. При этом для чихуахуа характерно деление хозяев на любимых и нелюбимых. Как правило, собаки этой породы прикипают лишь к одному члену семьи, остальных при слишком настойчивых попытках поиграть с ними, могут даже укусить.
6. Чихуахуа – очень смелые собаки, что нередко становится для них источником проблем и даже гибели, так как собаки этой породы часто нападают на более крупных собак и из схватки, конечно, победителями не выходят.
7. Чихуахуа – ревнивые собаки. Прием ревнуют они хозяина не только к другим собакам, но и к людям.
8. Минусы чихуахуа включают в себя и тяжелое переживание этими собаками одиночества. Их не стоит оставлять одних дома надолго. Оставшись в одиночестве, они могут беспрестанно лаять, чем рискуют довести до нервного срыва и себя, и соседей.
9. Чихуахуа – шумные собаки. Часто с тяжелым властным характером, плохо поддающимся дрессуре.
мы держали разные породы собак. Сейчас у нас живет чихуахуа (стандарт) По сравнению с другими породами собачка очень, очень ласковая. Есть определенные трудности в выращивании. Капризна в еде.НИ РАЗУ НИГДЕ НЕ НАГАДИЛА, Или на улице ходит в туалет, а когда плохая погода- в лоток. Проблем нет.
Для меня минус этой породы-это гиперактивность.(раньше были собаки охотничьих пород, которые тоже все очень шустрые)Все это немножко раздражает.Хотя если быть с ними по строже,наверно эту проблему можно искоренить.В целом собачка очень нравится. Я думаю, что проблемы воспитания в людях. Собаки это только отражения нас самих.
У моего мужчины чихуахуа мальчик 6 лет, гадит везде, особенно любит обивку вокруг кровати в спальне и палас в детской, писает на пеленку, часто при чистой пеленке писает на шкафчики, двери, на пуфик и еще любит на ногу мягкой лошадки у ребенка писать, изо рта вонь страшная, к ветеринару не спешит вести, вобщем, я эту породу никогда не заведу, пыталась переучить на пеленку какать бесполезно, собака наиглупейшая, глаза в разные стороны, да и с виду он некрасивый совершенно, седой, из моих знакомых он даже никому не понравился. Вобщем я очень люблю животных, но такого ужаса, простите любители этой породы, я еще не встречала.