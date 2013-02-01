Плюсы породы померанский шпиц

1. Жизнерадостность. При этом под жизнерадостностью померанского шпица понимают сразу два аспекта. Во-первых, характер собак данной породы отличает веселый нрав, оптимизм, игривость. Во-вторых, внешний вид у померанских шпицев таков, что визуально они воспринимаются людьми как улыбающиеся животные. А уж улыбающийся шпиц способен поднять настроение любому закоренелому пессимисту и нытику.

2. В отличие от многих других пород миниатюрных собак померанский шпиц очень выносливая собака. Он прекрасно переносит холод и вместе с тем, несмотря на свой густой мех, замечательно адаптируется к жаре. Шпицев можно держать и больших загородных домах, и в малогабаритных городских квартирах. Они везде чувствуют себя комфортно.

3. Померанские шпицы очень чистоплотны. По манере вылизывать себя их можно, скорее, сравнить с кошками, нежели с собаками.

4. Шпицы любят детей, прекрасно с ними ладят.

5. С другими породами собак померанские шпицы также уживаются неплохо.

6. Шпицы активны, несмотря на малые размеры, могут идти очень долго, способны без устали гулять часами.