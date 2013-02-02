Минусы породы померанский шпиц

1. Померанские шпицы –представляют собой одних из самых «гавкающих» собак. Очень часто в домах, где проживают эти малыши лай стоит беспрерывный.

2. Помернацы – длинношерстные собаки, причем линяют они очень сильно. Нередко шерсть выпадает из них просто клочьями, в результате чего дом оказывается буквально завален собачьей шерстью.

Вторая отрицательная сторона пушистости померанцев – это необходимость частого расчесывания четвероногого подопечного.

3. Померанские шпицы – большие задиры. И задираются они нередко к большим собакам, что приводит к тяжелым, часто трагическим, последствиям.

4. Померанские шпицы имеют непростой властный характер. Эта та собака, которую обязательно надо дрессировать. Конечно, померашки не ротвейлеры, и даже недрессированный померанец опасности не представляет. Однако он вполне может сесть на шею своим хозяевам и сидеть там радостно свесив ножки. Иными словами, померанские шпицы нуждаются в твердой руке. Только тогда их удастся приучить к лотку и отучить постоянно лаять.

5. Померанцы не любят оставаться одни. Испытывают при этом стресс, без передышки лают.

6. У шпицев часто бывают проблемы с прикусом, с зубами. Очень часто для смены молочных зубов необходимо обращаться к ветеринару.