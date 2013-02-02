Минусы породы померанский шпиц
1. Померанские шпицы –представляют собой одних из самых «гавкающих» собак. Очень часто в домах, где проживают эти малыши лай стоит беспрерывный.
2. Помернацы – длинношерстные собаки, причем линяют они очень сильно. Нередко шерсть выпадает из них просто клочьями, в результате чего дом оказывается буквально завален собачьей шерстью.
Вторая отрицательная сторона пушистости померанцев – это необходимость частого расчесывания четвероногого подопечного.
3. Померанские шпицы – большие задиры. И задираются они нередко к большим собакам, что приводит к тяжелым, часто трагическим, последствиям.
4. Померанские шпицы имеют непростой властный характер. Эта та собака, которую обязательно надо дрессировать. Конечно, померашки не ротвейлеры, и даже недрессированный померанец опасности не представляет. Однако он вполне может сесть на шею своим хозяевам и сидеть там радостно свесив ножки. Иными словами, померанские шпицы нуждаются в твердой руке. Только тогда их удастся приучить к лотку и отучить постоянно лаять.
5. Померанцы не любят оставаться одни. Испытывают при этом стресс, без передышки лают.
6. У шпицев часто бывают проблемы с прикусом, с зубами. Очень часто для смены молочных зубов необходимо обращаться к ветеринару.
обожаю таких собачек! А минусы есть у каждой породы. Линяют все, даже гладкошерстные боксеры. Главное — любить своего питомца и быть ответственным хозяином. Все трудности — это мелочи в сравнении с радостью от общения с такой прелестью!
Верно написали — минусы есть у всего-всего. И у жены/мужа, и у детей, и у кошки, и у померанского шпица, и у кактуса. Что совершенно не мешает их любить и ценить
Интересно, кто ж про шерсть такую ересь сочинял… клочья шерсти по всей квартире… Что-то не вижу я клочья шерсти у своих шпицев.И чесать взрослого шпица достаточно раз в 2-3 недели… И какая ж твердая рука нужна шпицу???? Нормальный шпиц с породным характером — это собака, готовая на все ради своей семьи. И нормальный породный щенок сам ориентирован на человека и готов учиться всему, чего только пожелает владелец… И лай… Попадаются пустолайки, так в немецких овчарках их не меньше! И чаще всего лай можно скорректировать. Все в руках владельцев — было бы желание. А идеальных пород не бывает. Бывает, что в одной породе встречаются особи, различающиеся по поведению как совершенно разные породы.