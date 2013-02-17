Кому подходят собаки породы померанский шпиц?
1. Померанский шпиц подходит тем, кто страдает депрессией и апатией, и при этом хотел бы больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе, чтобы побороть свой недуг. Померанский шпиц – прекрасный лекарь депрессии и уныния, как в силу своего жизнерадостного нрава и «улыбающегося» внешнего вида, так и благодаря любви к многочасовым прогулкам на свежем воздухе.
Однако важно помнить, что подобные прогулки собакам этой породы необходимы, поэтому надо четко решить заранее, а готовы ли вы к ним.
2. Померанские шпицы удачно подходят тем, кто хочет завести маленькую собачку, но не для того, чтобы носить ее с собой, подобно чихуахуа, а для того, чтобы с ней гулять, гулять и гулять. Собак этой породы часто заводят те, кто хотел бы завести собаку побольше, но в силу некоторых обстоятельств (например, маленькой жилплощади) может позволить себе только миниатюрного любимца.
3. Померанского шпица удобно заводить в квартирах любой планировки, в том числе и совсем маленьких (шпицы неприхотливы и прекрасно выносят, как жару, так и холод). Кстати, именно из-за хорошей морозоустойчивости померанские шпицы подходят для тех, кто живет в северных областях России, ведь далеко не все собаки миниатюрных пород могут там прожить без вреда для здоровья.
4. Померанские шпицы – это настоящая мечта для любителей пушистых домашних животных. Большего пушистика, чем шпиц, найти сложно.
5. Как уже было сказано в минусах породы померанский шпиц, собаки этой породы достаточно своевольны и не очень хорошо поддаются дрессуре, а потому подходят они тем людям, кто готов тратить свое время на тренировку собаки. Это могут быть дети-подростки, имеющие желание дрессировать собаку. Идеальный вариант для тех, кт хочет попробовать себя в дрессуре.
6. Померанского шпица хорошо заводить семьям, у которых дома все время кто-то есть. Опять-таки семьи с детьми-подростками подойдут для этих целей лучше всего.
7. Померанского шпица можно заводить семьям, уже имеющим других домашних животных. Обычно шпицы неплохо находят контакт со своими братьями по разуму.
моя девочка шпица была злая и гавкучая ,даже домашние были покусаны ,могла быстро бегущего или идущего мимо попытаться укусить ,один раз порвала бегуну штаны -не заводите шпицев ,не умные и злые псы
мой тоже был злой -облаивал детей и велосипеды и чужих мог укусить вполне и шести везде было полно и каждый день мыть если без костюма пошли — это муки ,вообщем с шерстью полно проблем
Вы, что вовсе, что ли???
шпицы просто идеальная собака!!!!
шерсти нет вообще, ни на одежде, не на мебели!!! (чешу раз в неделю)
ооочень добрая собака!!! у меня дочь 1,3 года!!! она ее все время то за хвост, то за уши и шерсть дергает, СО ВСЕЙ СИЛЫ!!! так как детям неизвестна мера! и шпицуля моя вообще ни разу ее не укусила! могла рыкнуть грозно И ВСЕ! но ни в коем случае не кусала, они очень устойчивы к деткам!
я уже думаю о том, чтоб второго шпицулю завести
Мне кажется, что Лиза и оля не правильно шпица воспитывали! При хорошем воспитании любая собака может стать доброй!
Поражают люди, которые, не вникая в особенности породы не изучая предварительно особенности характера, берут животное, а потом ноют и жалуются, что де шерсть везде, собака злая и т.д. Елы-палы, вы знали, на что шли, когда решили взять собаку длинношерстной породы, и должны были знать, что собаку, как и ребенка, нужно воспитывать. Читаю отзывы клуш, и тошно становится: надо все на породу спихнуть, а не на собственную лень, глупость и безответственность.
Любая собака, вне зависимости от породы, может стать настоящим другом семьи, если ей уделять должное внимание, ухаживать, воспитывать, а также воспитывать детей, чтобы не мучили животных. Вот тогда будет вам счастье.
Letta, во-во, а потом эти же клуши детей заводят.