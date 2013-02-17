Кому подходят собаки породы померанский шпиц?

1. Померанский шпиц подходит тем, кто страдает депрессией и апатией, и при этом хотел бы больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе, чтобы побороть свой недуг. Померанский шпиц – прекрасный лекарь депрессии и уныния, как в силу своего жизнерадостного нрава и «улыбающегося» внешнего вида, так и благодаря любви к многочасовым прогулкам на свежем воздухе.

Однако важно помнить, что подобные прогулки собакам этой породы необходимы, поэтому надо четко решить заранее, а готовы ли вы к ним.

2. Померанские шпицы удачно подходят тем, кто хочет завести маленькую собачку, но не для того, чтобы носить ее с собой, подобно чихуахуа, а для того, чтобы с ней гулять, гулять и гулять. Собак этой породы часто заводят те, кто хотел бы завести собаку побольше, но в силу некоторых обстоятельств (например, маленькой жилплощади) может позволить себе только миниатюрного любимца.

3. Померанского шпица удобно заводить в квартирах любой планировки, в том числе и совсем маленьких (шпицы неприхотливы и прекрасно выносят, как жару, так и холод). Кстати, именно из-за хорошей морозоустойчивости померанские шпицы подходят для тех, кто живет в северных областях России, ведь далеко не все собаки миниатюрных пород могут там прожить без вреда для здоровья.

4. Померанские шпицы – это настоящая мечта для любителей пушистых домашних животных. Большего пушистика, чем шпиц, найти сложно.

5. Как уже было сказано в минусах породы померанский шпиц, собаки этой породы достаточно своевольны и не очень хорошо поддаются дрессуре, а потому подходят они тем людям, кто готов тратить свое время на тренировку собаки. Это могут быть дети-подростки, имеющие желание дрессировать собаку. Идеальный вариант для тех, кт хочет попробовать себя в дрессуре.

6. Померанского шпица хорошо заводить семьям, у которых дома все время кто-то есть. Опять-таки семьи с детьми-подростками подойдут для этих целей лучше всего.

7. Померанского шпица можно заводить семьям, уже имеющим других домашних животных. Обычно шпицы неплохо находят контакт со своими братьями по разуму.