Каким должно быть кормление собаки декоративной породы, чтобы предотвратить закупорку анальных желез?

Владельцам собак хорошо известно о том, что у их питомцев имеются особые органы, называемые анальными железами. Железы эти совсем небольшие и не очень-то нужны для жизни собаки, но вот проблем со здоровьем часто создают немало.

Что такое анальные железы у собак? И почему они воспаляются?

Анальные железы представляют собой маленькие овальной формы образования, находящиеся в прямой кишке животного по обе стороны от ануса. Железы расположены в мышцах анального сфинктера, а потому довольно плохо заметны при беглом визуальном осмотре.

Задача анальных желез – продукция пахучей маслянистой субстанции, которая выходит через специальные протоки и служит собаке для пометки территории и биохимического общения с сородичами.

Если стул собаки имеет нормальную (достаточно жесткую консистенцию), секрет анальных желез без труда выходит наружу. Его просто выдавливают жесткие каловые массы при прохождении через сфинктер прямой кишки. Так задумано природой.

Однако не всегда то, что задумано природой для диких животных, работает для домашних питомцев, а тем более питомцев декоративных.

К сожалению, очень часто миниатюрные собаки имеют стул недостаточной крепости. Мягкий, а то и просто жидкий, кал не способен выдавить наружу секрет анальных желез. В результате он остается внутри протоков. Происходит закупорка анальной железы с ее последующим воспалением.

Конечно, неправильная консистенция кала у декоративной собаки является отнюдь не единственной причиной воспаления анальных желез. Но все же причиной довольно распространенной, а, кроме того, такой причиной, которую достаточно легко устранить с целью профилактики развития данного заболевания.

Диета для профилактики воспаления анальных желез

Диета для профилактики закупорки анальных желез должна быть такой, которая сможет обеспечить надлежащую твердость стула собаки. И часто подобрать такое питание является более сложной задачей, чем вылечить запор у собак.

1. Если ваш малыш часто демонстрирует вам мягкий кал, то первое о чем стоит подумать, это о том, нет ли у него хронического воспаления или аллергической реакции, вызванных наличием в коме множества углеводов.

Обязательно проверьте, не содержит ли используемый вами сухой корм кукурузу, картофель, овес, пшеницу, рис и сою. И если содержит, то замените его кормом безуглеводным. Если кормите натуральной пищей, то тоже исключите из рациона указанные углеводы.

2. Далее обязательно переключите кормление собаки с одного вида мяса на другой. Если стул собаки неудовлетворителен, даже при условии того, что она питается безуглеводными кормами, попробуйте заменить вид мяса в корме.

Не надо всю жизнь кормить собаку только цыпленком или только кроликом. Считается, что постоянное употребление в пищу только одного или двух сортов мяса может привести к постепенному развитию аллергической воспалительной реакции.

3. Если ничего из вышеперечисленного не помогает сделать стул вашего питомца достаточно жестким, попробуйте включить в рацион декоративной собачки пробиотики и пищеварительные ферменты. Однако это уже надо делать после консультации с ветеринаром.