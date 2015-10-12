8 ошибок в поведении хозяев, которые вызывают стресс у их собак

Собаки, в том числе и декоративные, часто живут в условиях стресса. Источников стресса у домашних животных множество. Например, одним из самых сильных является посещение выставок.

Но, помимо таких редких и важных событий, как показ себя всему миру, собаки очень часто впадают стресс, казалось бы, на ровном месте. Но, на самом деле, место это отнюдь не ровное. Стресс провоцирует неправильное поведение их хозяев. Причем поведение, нередко обусловленное чрезмерной любовью.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваш четвероногий друг жил в спокойной для него обстановке, изучите те 8 ошибок, которые наиболее часто совершают владельцы домашних животных, и которые ведут их подопечных к хроническому стрессу.

Наказание собаки за то, что она ведет себя по-собачьи

Владельцам домашних животных свойственно очеловечивать своих любимцев.

Но собака всегда останется собакой, какой бы милой и пушистой она бы ни была. И она будет испытывать стресс от того, что ее ругают за ее естественное собачье поведение.

Например, если вы оставили кусок пирожного на блюдце на диване рядом со своим Тузиком, а вернувшись, обнаружили лишь Тузика, но не пирожное, в случившемся виноваты вы. Собака получила доступ к еде, и она этот доступ реализовала.

Рекомендация : Если вы не хотите лишний раз сталкиваться с животным поведением своего воспитанника, не провоцируйте его к нему. А если спровоцировали, то не ругайте, ибо собака не может понять, что нехорошего в ее нормальных инстинктах, и впадает в стресс.

Также нельзя постоянно говорить собаке «фу», «нельзя», «не делай», но при этом не учить ее тому, как делать надо. От подобного поведения хозяев у животных развивается хронический стресс. Ведь получается, что они должны вести себя как-то так. Но как тогда? Как инстинкт подсказывает, нельзя. А как тогда можно?

Использование разных слов для одной команды

Собак декоративных пород не так часто подвергают какой-то бы то ни было дрессуре. Однако, когда подвергают, то часто совершают ошибку, которая вызывает у малышей стресс.

Ошибка эта заключается в том, что одно и то же действие, которое должно совершить животное, описывается его хозяином разными словами. Но дрессура – это не литературное творчество. Тут не надо стараться придумать как можно синонимов. Тут надо четко и ясно дать понять собаке, что вы от нее хотите.

Например, если вы начали учить своего малыша команде «неси мячик», то это должно быть только «неси мячик», а не «принеси мячик», «тащи мячик», «и где наш мячик?» и т.д.

Рекомендация : Одна команда – строго одно слово или словосочетание. Иначе животное не может понять, как себя вести и нервничает. Вроде бы ему надо нести мячик, но ведь хозяин говорит что-то другое. И о чем это он?

Произнесение фразы «все хорошо» в стрессовой ситуации

Животные предчувствуют, что происходит что-то для них нехорошее. Например, если вы везете свою собачку на груминг, который она терпеть не может, она ощущает, что надвигается что-то для нее плохое, и начинает нервничать.

Обычно в этой ситуации хозяева начинают успокаивать свои подопечных и говорят им, что все хорошо. В результате через 2-3 такие поездки, собака уже точно знает, что, если ей сказали, «что все хорошо», значит, дело пахнет керосином. В итоге она не успокаивается, а, напротив, нервничает только сильнее. Так как у нее сформировался условный рефлекс – фраза «все хорошо» — волнение.

Более того, если впоследствии животное услышит фразу «все хорошо» в спокойной для себя обстановке, то она начнет нервничать на пустом месте.

Рекомендация : Никогда не совершайте никаких «ритуальных» действие, не произносите одних и тех же «ритуальных» фраз в стрессовой для собаки ситуации. Просто ведите себя, как обычно, чтобы у животного не вырабатывался условный рефлекс на какие-то ваши слова и действия.

Постоянное подёргивание поводка

Если вы вышли гулять со своей собакой, то будьте готовы к тому, что она останавливается, принюхивается, изучает территорию и метит деревья. Возможно, вам хотеться идти быстрее и дальше или вообще двигаться не в том направлении. Но вашей собаке интересно тут, и она не понимает, куда ее тащат. И вновь начинает волноваться.

Рекомендация : Или жестко дрессируйте своего питомца со щенячьего возраста так, чтобы он останавливался только по команде. Или позволяйте ему гулять так, как ему подсказывают его инстинкты.

Собака же, которую куда-то все время волокут за шею и кричат на каждом шагу не пойми почему «фу», очень быстро становится невротиком.

Подъем собаки на руки и поцелуи

Если все описанные выше стрессовые ситуации характерны, как для больших, так и для маленьких собак, то этот пункт имеет наибольшее отношение именно к декоративным питомцам.

Очень часто и хозяева собак малой породы, и гости дома, любят схватить малышей с пола, и начать тискать и целовать. И не понимают, что для собачек это огромный стресс.

Во-первых, собаки вообще не понимают таких проявлений нежности и любви, как поцелуи и объятия. Среди их племени подобное поведение не встречается, и они не могут понять, что с ними делают, и что от них хотят.

Во-вторых, маленькие собаки всегда пугаются, когда их внезапно без предупреждения отрывают от земли, и они теряют твердую почву под ногами. Именно поэтому команда «подъем» — это специфическая команда собак малых пород, которой обязательно надо обучать свое подопечного.

Рекомендация : Гладьте собачку, чешите ей за ушком, говорите ласковые слова. Но никогда не налетайте на нее со своими пылкими объятиями, не отрывайте ее от земли и не начинайте неистово тискать.

Пристальный взгляд на собаку

Даже люди ощущают определённый психический дискомфорт, когда их начинают разглядывать, а, тем более, пристально смотрят им в глаза. В животном мире это имеет еще более негативное значение.

В собачьем сообществе пристальный взгляд одного животного на другое означает опасность. Тот, на кого смотрят, должен готовится к нападению. Поэтому если хозяин начинает рассматривать свою собачку, возможно, потому, что любуется ею, она нервничает.

Желание разбудить собаку

В человеческом обществе мы стареемся не будить спящего, когда для этого нет настоятельной необходимости. Все мы знаем, как неприятно быть разбуженным. Но при этом часто не думаем о том, что собакам это неприятно точно также, как и людям. И для них это тоже стресс.

К сожалению, хозяева домашних животных часто будят их без всякой необходимости. Например, видят, что собачка спит, но вот захотелось ее погладить, здесь и сейчас, почему бы немедленно не реализовать это свое желание. Животное же от таких ласк находится в постоянном стрессе.

Рекомендация : Безусловно не всегда можно оберегать сон четвероного подопечного, как сон малого ребенка. Но, по крайней мере, никогда не будите собаку просто потому, что вам нечего делать, и хочется с кем-то поиграть, или кого-то потискать.

Прогулка с собакой на поводке в обществе «свободных» животных

Недостаток общения с сородичами является одним из самых сильных видов стресса для собак. Однако мало обеспечить общение своей собаки с себе подобными, надо еще сделать так, чтобы это было общение на равных.

Большинство собак, гуляющих на поводке, начинают нервничать, когда они встречаются с другими собаками, особенно если те другие свободны.