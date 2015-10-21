Памперсы для собак: предназначение и правила выбора

Еще недавно мало, кто знал о существовании памперсов для собак и тем более пользовался ими.

Однако сегодня подгузники для домашних питомцев довольно популярны и необходимы. Их можно увидеть в любом зоомагазине и выбрать в зависимости от потребностей. Но в чем их польза, и почему сегодня они стали так необходимы? Давайте, узнаем.

Основное предназначение и польза памперсов

1. Наиболее распространенной ситуацией, при которой возникает необходимость использования подгузника, является острая болезнь собаки и/или послеоперационный период.

2. Хронические заболевания, связанные с мочеиспусканием, также могут лишать сил и вас, и вашего питомца. Не в состоянии контролировать процесс мочеиспускания, маленькая собачка начнет испражняться не только на своем лотке, но и на вашем диване.

3. Путешествия. Если вы решите отправиться в поездку и захотите взять своего любимого питомца с собой, здесь без подгузника обойтись будет сложно.

4. Мужское поведение пса. Что, если ваш любимый песик любит ставить метки на всем, что находится дома. Это прискорбно. И, конечно, существует масса способов отучения кобелей от такого занятия как установка своих меток дома. Но, во-первых, отучение, как и приучение щенка к лотку, требует времени. А, во-вторых, попадаются такие упрямцы, которые отучатся не хотят категорически. Поэтому многие прибегают к использованию памперсов именно в домашних условиях.

5. Женские сложности. Не менее важно пользоваться подгузником при течке у сук. В этом случае подгузник сможет предотвратить бесконтрольную течку и избавить вас от лишней уборки.

Итак, использование памперсов действительно является хорошим решением многих проблем. Но как правильно выбрать памперс для своего домашнего питомца, и есть ли разница между памперсом для кобелей и для сук?

Как правильно выбрать памперс для декоративной собаки?

Этим вопросом задаются очень многие. Поэтому важно все-таки понять, как же сделать выбор правильно, чтобы не навредить животному, и найти оптимальное решение в сложившейся ситуации.

Правила подбора собачьих подгузников следующие.

1. Тестирование

Так как все производители разные, то и памперсы отличаются между собой. Поэтому, если вам необходимы памперсы для длительного использования, попробуйте приобрести несколько штук разных производителей, чтобы определиться с качеством и проанализировать, какой из вариантов подходит для вашей собаки лучше всего.

Для точного определения размера подгузника, необходимо хорошо знать вес и объем талии своего питомца.

Но даже если вы знаете вес вашей собаки и определились с производителем, не спешите брать целую упаковку, так как реальный размер памперса не всегда может совпадать с тем, что указан на пачке.

2. Выбор в зависимости от пола собаки

Еще одной особенностью выбора памперса является пол собаки.

Памперсы для собак-мальчиков выглядят немного иначе, чем для четвероногих девочек. Отличие в том, что памперсы для собак-девочек – это подгузники стандартной формы, как и для людей, то есть в виде трусиков. Такой вид подгузников позволяет суке свободно передвигаться, несмотря на течку.

Что же касается кобелей, то чаще всего для них изготавливают памперс похожий на широкий пояс. Этот пояс отлично впитывает испражнения и в то же время дает возможность телу собаки больше дышать.

Но такие кобелиные подгузники обычно применяют для здоровых малышей, которые норовят метить все вокруг себя. Для больного пса лучше использовать стандартные памперсы-трусы.