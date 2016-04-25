Какие БАДы для собаки с больными суставами вам может порекомендовать ветклиника?

Остеоартрит, представляющий собой дегенеративное повреждение суставов, является одним из самых частых недугов опорно-двигательного аппарата у собак. Причем собаки заболевают остеоартритом в более молодом возрасте, чем это происходит у людей. Особенно часто заболевание поражает представителей крупных и мелких пород.

Полностью вылечить остеоартрит ни у животного, ни у человека невозможно. Однако введение в организм некоторых соединений может помочь уменьшить болевой синдром и увеличить подвижность больных суставов.

Сегодня в ветеринарных аптеках легко найти множество БАДов, некоторые из которых предназначены как раз для поддерживающей терапии собак с больными суставами.

Но как разобраться во всем этом многообразии и понять, а стоит ли вообще приобретать такие препараты?

Какие компоненты должны включать в себя БАДы для собак с больными суставами

Эйкозапентаеновая кислота

У собак, страдающих заболеваниями суставов, увеличен уровень арахидоновой кислоты, являющийся предшественником цитокинов воспаления – простагландинов и лейкотриенов.

Эйкозапентаеновая кислота (ЕРА) представляет собой омега-3 жирную кислоту, которая умеет снижать уровень арахидоновой кислоты.

В нескольких научных исследованиях было показано, что введение в корм собак, страдающих остеоартритом, биодобавок с ЕРА даёт возможность увеличить весовую нагрузку на больные суставы и одновременно с этим уменьшить болевой синдром.

Терапевтическая доза ЕРА составляет 40-100 мг на килограмм веса животного.

Глюкозамин и хондроитинсульфат

В исследованиях было установлено, что глюкозамин и хондроитинсульфат, даваемые собакам перорально, заметно уменьшают воспаление в области сустава, прежде всего, редуцируют поражение синовиальной оболочки.

Босвеллия

Экстракт смолы босвеллии — дерева семейства Бурзеровых — известен свои лечебными свойствами при патологиях суставов у людей. Точно так же положительно он влияет и на собак.

Установлено, что 40 мг экстракта босвеллии на килограмм веса животного уменьшает боли и симптомы хроматы при остеоартрите.

Куркума

Данную специю, а, точнее, основное ее биологически активное вещество куркумин, сегодня активно исследуют как натуральное противовоспалительное средство.

Было показано, что при заболеваниях суставов оно может демонстрироваться активность, сопоставимую с активность нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), обладающих огромным количество побочных эффектов.

Как правильно добавить БАДы с хондропротекторами мелким собакам

К сожалению, определить это может только ветеринар. И то не всякий, а лишь тот, кто хорошо разбирается в проблеме.

Во-первых, БАДы с хондроитином или глюкозамином производят из рыбы, говядины или свинины. У многих собак, особенно у мелких пород, бывает аллергия на какой-либо, а часто и на все эти типы питания.

БАДы, усиливающие аллергию, не будут обладать положительным влиянием на суставы. Так как приведут к эскалации общего воспаления и ухудшат самочувствие животного.

Во-вторых, сегодня многие собаки страдают патологиями ЖКТ. Препараты от болезней суставов, например, с куркумином, могут действовать на органы пищеварения раздражающим образом, а потому их надо применять только в виде инъекций, но никак обычные добавки к пище.

Поэтому чтобы правильно подобрать БАДы для собаки, страдающей остеоартритом, очень важно наблюдать за ее состоянием в динамике. И наблюдение это должен проводить специалист. Посещение ветеринарной клиники для обследования состояния суставов должно выполняться не реже, чем два раза в год. И только при посещении ветеринара собаке могут быть назначены БАДы для терапии суставных недугов.