Какие БАДы для собаки с больными суставами вам может порекомендовать ветклиника?
Остеоартрит, представляющий собой дегенеративное повреждение суставов, является одним из самых частых недугов опорно-двигательного аппарата у собак. Причем собаки заболевают остеоартритом в более молодом возрасте, чем это происходит у людей. Особенно часто заболевание поражает представителей крупных и мелких пород.
Полностью вылечить остеоартрит ни у животного, ни у человека невозможно. Однако введение в организм некоторых соединений может помочь уменьшить болевой синдром и увеличить подвижность больных суставов.
Сегодня в ветеринарных аптеках легко найти множество БАДов, некоторые из которых предназначены как раз для поддерживающей терапии собак с больными суставами.
Но как разобраться во всем этом многообразии и понять, а стоит ли вообще приобретать такие препараты?
Какие компоненты должны включать в себя БАДы для собак с больными суставами
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Эйкозапентаеновая кислота
У собак, страдающих заболеваниями суставов, увеличен уровень арахидоновой кислоты, являющийся предшественником цитокинов воспаления – простагландинов и лейкотриенов.
Эйкозапентаеновая кислота (ЕРА) представляет собой омега-3 жирную кислоту, которая умеет снижать уровень арахидоновой кислоты.
В нескольких научных исследованиях было показано, что введение в корм собак, страдающих остеоартритом, биодобавок с ЕРА даёт возможность увеличить весовую нагрузку на больные суставы и одновременно с этим уменьшить болевой синдром.
Терапевтическая доза ЕРА составляет 40-100 мг на килограмм веса животного.
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Глюкозамин и хондроитинсульфат
В исследованиях было установлено, что глюкозамин и хондроитинсульфат, даваемые собакам перорально, заметно уменьшают воспаление в области сустава, прежде всего, редуцируют поражение синовиальной оболочки.
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Босвеллия
Экстракт смолы босвеллии — дерева семейства Бурзеровых — известен свои лечебными свойствами при патологиях суставов у людей. Точно так же положительно он влияет и на собак.
Установлено, что 40 мг экстракта босвеллии на килограмм веса животного уменьшает боли и симптомы хроматы при остеоартрите.
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Куркума
Данную специю, а, точнее, основное ее биологически активное вещество куркумин, сегодня активно исследуют как натуральное противовоспалительное средство.
Было показано, что при заболеваниях суставов оно может демонстрироваться активность, сопоставимую с активность нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), обладающих огромным количество побочных эффектов.
Как правильно добавить БАДы с хондропротекторами мелким собакам
К сожалению, определить это может только ветеринар. И то не всякий, а лишь тот, кто хорошо разбирается в проблеме.
Во-первых, БАДы с хондроитином или глюкозамином производят из рыбы, говядины или свинины. У многих собак, особенно у мелких пород, бывает аллергия на какой-либо, а часто и на все эти типы питания.
БАДы, усиливающие аллергию, не будут обладать положительным влиянием на суставы. Так как приведут к эскалации общего воспаления и ухудшат самочувствие животного.
Во-вторых, сегодня многие собаки страдают патологиями ЖКТ. Препараты от болезней суставов, например, с куркумином, могут действовать на органы пищеварения раздражающим образом, а потому их надо применять только в виде инъекций, но никак обычные добавки к пище.
Поэтому чтобы правильно подобрать БАДы для собаки, страдающей остеоартритом, очень важно наблюдать за ее состоянием в динамике. И наблюдение это должен проводить специалист. Посещение ветеринарной клиники для обследования состояния суставов должно выполняться не реже, чем два раза в год. И только при посещении ветеринара собаке могут быть назначены БАДы для терапии суставных недугов.