Как ухаживать за шерстью щенка шпица: основные правила

Если в вашем доме появился новый обитатель – щенок померанского шпица, — вам необходимо быть готовым к тому, что за шерстью этого пушистого колобка придется ухаживать.

Уход за шерстью щенка шпица включает в себя:

расчесывание;

купание;

специальные мероприятия во время линьки.

Расчесывание щенка померанского шпица

Чтобы исключить проблемы с процедурой расчесывания шпица, приучить питомца к этой процедуре надо с трехнедельного возраста. Используют мягкую щетку. Избегают щеток, которые выдирают пух. Такие инструменты царапают кожу, приводя к воспалению и ухудшению внешнего вида шерсти. Особое внимание уделяют участкам с мягкой структурой шерсти. Расчесывают шерсть против роста волос. Ни в коем случае нельзя проводить процедуру ежедневно. Это приводит к удалению подпушка. Нормальный режим — дважды в неделю.

Купание щенка шпица

Правильно мыть щенка тогда, когда он очень сильно испачкался. А не просто так – для профилактики. Если щенок начал линять – мыть его запрещено.

Наиболее удобным вариантом очистки шерсти является применение сухого шампуня в виде аэрозоля. Он нейтрализует жир и грязь, которые скопились на шерсти.

Если чистка шерстяного покрова производится посредством водных процедур, то потребуется специальная шампунь, кондиционер, а также антистатик. Желательно выбирать средства гипоаллергенные с защитными свойствами.

Процесс купания делится на несколько этапов.

Подготовительный. Этот этап подразумевает под собой хорошую прогулку, тщательное расчесывание. Перед купанием крайне нежелательно накормить малыша. Когда процесс подготовки будет завершен, необходимо сделать ватные тампоны для ушей, чтобы избежать попадания воды в процессе купания. Водные процедуры. Шампунь разводят в небольшом количестве воды и уже разбавленный наносят на шерсть щенка. Осторожно массируют и смывают теплой водой.

После удаления загрязнений шампунем, наносится кондиционер, чтобы облегчить процесс расчесывания;

Сушка. Проводить сушку следует специальным феном, предназначенным для собак. Воздух при этом не должен быть слишком горячим, чтобы не обжечь кожу животного.

Впрочем, собачку вполне можно просто осторожно промокнуть полотенцем. А дальше она отряхнется и прекрасно высохнет сама.

Уход во время линьки

Двухмесячный щенок полностью покрыт пухом, который начинает постепенно вылезать и заменяться на взрослую шесть. Продолжительность периода замена щенячьей шерсти на взрослую составляет полгода.

Надо ли стричь щенка померанского шпица?

Нет. Даже взрослых шпицев практически не стригут.

Дело в том, что шерсть у этой породы собак не растет до бесконечности, как у йорков. Она достигает определенной длины и остается такой на всю жизнь.

Поэтому отпадает необходимость в стрижках. И данную процедуру если и проводят, то только местно и перед выставками, чтобы улучшить внешний вид конкурсанта. Если же шпиц на подиум не собирается, то и стричь его не нужно.