Как ухаживать за шерстью щенка шпица: основные правила
Если в вашем доме появился новый обитатель – щенок померанского шпица, — вам необходимо быть готовым к тому, что за шерстью этого пушистого колобка придется ухаживать.
Уход за шерстью щенка шпица включает в себя:
- расчесывание;
- купание;
- специальные мероприятия во время линьки.
Расчесывание щенка померанского шпица
- Чтобы исключить проблемы с процедурой расчесывания шпица, приучить питомца к этой процедуре надо с трехнедельного возраста.
- Используют мягкую щетку. Избегают щеток, которые выдирают пух. Такие инструменты царапают кожу, приводя к воспалению и ухудшению внешнего вида шерсти.
- Особое внимание уделяют участкам с мягкой структурой шерсти.
- Расчесывают шерсть против роста волос.
- Ни в коем случае нельзя проводить процедуру ежедневно. Это приводит к удалению подпушка. Нормальный режим — дважды в неделю.
Купание щенка шпица
Правильно мыть щенка тогда, когда он очень сильно испачкался. А не просто так – для профилактики. Если щенок начал линять – мыть его запрещено.
Наиболее удобным вариантом очистки шерсти является применение сухого шампуня в виде аэрозоля. Он нейтрализует жир и грязь, которые скопились на шерсти.
Если чистка шерстяного покрова производится посредством водных процедур, то потребуется специальная шампунь, кондиционер, а также антистатик. Желательно выбирать средства гипоаллергенные с защитными свойствами.
Процесс купания делится на несколько этапов.
- Подготовительный. Этот этап подразумевает под собой хорошую прогулку, тщательное расчесывание. Перед купанием крайне нежелательно накормить малыша. Когда процесс подготовки будет завершен, необходимо сделать ватные тампоны для ушей, чтобы избежать попадания воды в процессе купания.
- Водные процедуры. Шампунь разводят в небольшом количестве воды и уже разбавленный наносят на шерсть щенка. Осторожно массируют и смывают теплой водой.
После удаления загрязнений шампунем, наносится кондиционер, чтобы облегчить процесс расчесывания;
- Сушка. Проводить сушку следует специальным феном, предназначенным для собак. Воздух при этом не должен быть слишком горячим, чтобы не обжечь кожу животного.
Впрочем, собачку вполне можно просто осторожно промокнуть полотенцем. А дальше она отряхнется и прекрасно высохнет сама.
Уход во время линьки
Двухмесячный щенок полностью покрыт пухом, который начинает постепенно вылезать и заменяться на взрослую шесть. Продолжительность периода замена щенячьей шерсти на взрослую составляет полгода.
Надо ли стричь щенка померанского шпица?
Нет. Даже взрослых шпицев практически не стригут.
Дело в том, что шерсть у этой породы собак не растет до бесконечности, как у йорков. Она достигает определенной длины и остается такой на всю жизнь.
Поэтому отпадает необходимость в стрижках. И данную процедуру если и проводят, то только местно и перед выставками, чтобы улучшить внешний вид конкурсанта. Если же шпиц на подиум не собирается, то и стричь его не нужно.