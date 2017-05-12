Померанский шпиц — особенности породы

Шпиц – это общее название невероятно красивых и обаятельных собак.

Отличительной чертой собак породы шпиц, является хвост, загнутый кверху, заостренные уши, очень густой, а у некоторых пушистый длинный мех, чащу всего, белого цвета.

Померанский шпиц — особенности породы

Особой популярностью пользуются померанские шпицы. Это умные, дружелюбные и очень сообразительные крошечные собачки, которые безумно привязаны к своим хозяевам. Их часто путают с немецкими шпицами, кто-то даже причисляет померанцев к их разновидности. Однако, эти породы имеют значительные внешние отличия. Померанские шпицы, в отличие от немецких, у которых заостренная длинная мордочка, похожая на лисью, имеет короткую мордочку. Шерсть также у померанских шпицев намного мягче, она ватная и набивная.

Происхождение породы померанский шпиц

Как бы странно это ни звучало, но одна из самых маленьких пород с обаятельной мордочкой произошла от больших, северных и выносливых собак. Исследователи, которые занимаются изучением этой породы, утверждают, что захоронения ископаемых породы шпиц, найденные археологами находятся на территории Швейцарии и некоторых северных стран. Однако, существуют также предположения о том, что родиной шпицев является древний Китай, Египет и Античные государства. Чтобы доказать это, они демонстрируют рисунки, на которых изображены собаки, очень похожие на шпицев. Но аргументы в пользу первого варианта более достоверна.

Уже в XV веке шпицы были весьма популярны среди жителей немецкого средневековья. Там занимались активно их разведением, только назывались на тот момент они «schpizhund». К XVIII веку формирование данной породы было завершено. Называется этот вид шпицев померанским в связи с тем, что активнее всего разведением этой породы занимались в немецком городе Поменрания.

Собаководы целенаправленно старались вывести наиболее миниатюрную породу. В 1870 году шпицев из Германии начали завозить в Англию, Один из миниатюрных питомцев стал любимцем самой королевы Виктории, благодаря ему и начали активно выводить породу и в этом государстве. Постепенно, эта порода собак получила популярность во многих странах и в большей степени ими интересовались знатные семьи. Поэтому можно сказать, что владельцев данной породы называли обладателями утонченного вкуса.

Разновидности породы

Выделяют 3 вида померанцев:

шпицы с мордочкой, как у лисы (вытянутая морда, нижняя челюсть узкая, глазки миндалевидной формы);

baby doll — кукольный шпиц (более короткая, но широкая мордочка, этот вид что-то среднее между лисьим и медвежьим типом);

teddy bear – «тип медвежий» (широкая и сплюснутая короткая мордочка, круглые глазки, посаженные близко, приподнятый кончик носа).

Примерный вес всех разновидностей этой породы колеблется от 2 до 5 кг. Окрас встречается белый, черный, оранжевый, голубой, шоколадный, соболиный, двухцветный, черный или голубой-подпалый.

Характер и описание породы

Карликовый померанский шпиц имеет игривый, веселый нрав, они очень сообразительны и преданны. Несмотря на свою миниатюрность, ни себя, ни своего хозяина эти декоративные собачки в обиду не дадут. Укусить, скорее всего, не укусят, но своим лаем точно отпугнут надоедливых приставал.

Спокойной жизни с этими собачками не ждите. Они очень любят прогулки, и вместо сна всегда выберут игры с мячом и до бесконечности будут бегать за палкой, которую вы будете кидать. Движение помимо развлечения необходимо шпицу и для здоровья. Померанцы очень дружелюбны и прекрасно относятся к детям. Однако, в связи с тем, что дети совсем не понимают, как вести себя с этими собачками, померанцы могут стать раздражительными и нервными.

Благодаря своей сообразительности, померанцы отлично поддаются дрессировке. Однако, обучение нужно начинать с самого детства. Несмотря на то, что эти собаки очень энергичны, они без усилий могут часами сидеть на руках хозяина. Так как хозяин – единственный субъект, которому всегда будет принадлежать сердце питомца. Он всегда будет по дому бегать за владельцем, как хвостик, будет смирно сидеть на кровати или ждать перед дверью. Поэтому для одиноких людей, особенно женского пола, которые нуждаются в люби и внимании – это порода станет незаменимым другом по жизни.

Как ухаживать и чем кормить померанского шпица

У многих складывается мнение, что карликовые шпицы очень привередливы. Однако, это мнение ложно. Померанцы практически не требуют ухода. Единственное и обязательное требование –это уход за шерстью собаки. Хотя бы один раз в неделю собаку обязательно нужно вычесывать, особенно места на бедрах и за ушами. Если вы будете это делать, то решите проблему с линькой и по вашему дому не будет везде валяться шерсть.

Несмотря на длинную и густую шерсть, эти собаки не нуждаются в частом купании. Лучше всего, раз в полгода отводить в груминг-салон. Там вашего питомца и искупают, и постригут, и по вашему желанию, сделают из вашей собачки «лисичку» или «медвежонка».

В еде померанцы также отличаются неприхотливостью. Главное, изначально выбрать корм. Но нельзя забывать про витамины, которые необходимо давать весной, в период линьки. Взрослых шпицей нужно кормить два раза в день, а щенков, три или четыре. Обязательно наливайте воду.

Меню померанцев должно состоять наполовину из мясных продуктов, лучше всего, чтобы это были говядина или курица. Корм нужно рассчитывать так: на 1 кг веса вашего питомца – 25 грамм корма. Рыбой можно кормить не чаще, чем 2 раза в неделю. Также в рацион должны входить каши. Их можно приготовить из гречки или из риса. Вареные и сырые овощи – также обязательные продукты, которые нужно давать вашей собаке. Но не забывайте, что шпицы – собаки маленькие, поэтому кости давать не стоит, они могут повредить пищевод. Лучше и взрослым шпицам, и щенкам давать бараньи и говяжьи хрящики.