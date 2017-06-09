Как и чем правильно кормить шпица?

Шпиц — миниатюрная игривая собака, которая хорошо поддается дрессировке. Пушистый симпатичный зверёныш любит прогулки. Хотя шпиц весит от трех до семи фунтов, эта живая маленькая собака имеет личность «размером с Москву»! Симпатичные, злобные и пушистые, шпицы умны и верны своим хозяевам. Собаки породы шпиц в среднем живут 12-15 лет. Чтобы получить здоровую собаку, никогда не покупайте щенка у незнакомых людей и без документов. Если у Вас уже есть шпиц, нужно в первую очередь позаботиться о его питании.

Правильный рацион для шпица

Диета вашего щенка очень важна для обеспечения того, чтобы он получал все витамины, минералы и добавки, которые ему нужно чтобы быть здоровыми.

Существуют разные породы шпица, но для всех видов действует одна система питания. Чтобы контролировать здоровье домашнего питомца, нужно следить за рационом собаки. В первую очередь, нужно рассчитывать калорийность питания, так как лишний вес, даже самый минимальный, для шпица может быть опасным.

Ваш щенок будет требовать 3-х разовое питание, пока ему не исполнится 4 месяца. Затем перейдите на 2-х разовое питание до восьми лет, за тем шпицу будет достаточно принимать пищу 1 раз в день.

Следует выделить 3 основных типа питания, подходящих для шпица:

Корм

Кормление шпица сухим кормом имеет много достоинств:

· Это намного проще, чем каждый день готовить еду самостоятельно;

· В кормах уже сразу рассчитана нужная доза витаминов и минералов;

· Сухой корм удобен в хранении и транспортировке;

· При использовании такого питания не нужны добавки.

При выборе сухого корма нужно учитывать, что в его состав должны входить злаковые продукты или овощи, мясо, витамины и минералы. Не стоит экономить на этом продукте, ведь после кормления кормами эконом-класса здоровье Вашего шпица ставиться под вопрос.

Домашние продукты

Кормление приготовленной едой – более трудоемкий подход к уходу за щенком.

Нужно помнить, что шпиц не нуждается в смене рациона, как человек. Лучше всего – составить однотипное меню и готовить его постоянно.

К продуктам, которые нужны для домашнего питомца:

· Мясо;

· Рыба;

· Яйца;

· Кисломолочные продукты;

· Каши;

· Овощи.

Для здоровых зубов сырые кости могут быть полезны Вашему щенку. Куриные крылышки, куриные шеи, суповые кости или кости грудинки великолепно подходят для этого. Вы так же можете дать ему зубные кости, сырые шкурки, свиные уши и т.д.

Смешанное питание

Питание смешанного типа обозначает поочередное использование корма и домашних продуктов при кормлении шпица.

Нужно запомнить главное правило: за один прием пищи нельзя смешивать этих два вида питания!

Как нельзя кормить шпица

Из рациона питания шпица нужно исключать некоторые продукты :

· Жирные сорта мяса, что плохо усваиваются.

· Молоко, так как шпиц плохо переваривает лактозу.

· Копчёности, жареную рыбу и мясо.

· Сладкое.

· Картофель.

Если вы хотите завести шпица, нужно понимать, что щенок требует внимания и заботы, особенно это проявляется в нужде особой системы питания.