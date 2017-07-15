Японский шпиц: содержание и уход

Японский шпиц – миниатюрная элегантная порода собак, которая с первого взгляда покоряет своей красотой. Объёмная белоснежная шерсть, окружающая собаку подобно облаку, выгодно выделяет японского шпица на фоне других питомцев. А миролюбивый нрав, присущий породе, делают эту маленькую собачку отличным другом и компаньоном как для одиноких людей, так и для больших семей с детьми.

История появления породы

До сих пор нет однозначной версии о том, кто является прародителем японских шпицев. Многие кинологи, принимая во внимание окрас породы, угадывают в них сходство с северными ездовыми собаками. Не исключено, что эта теория отчасти верна, ведь на первый взгляд белый шпиц может показаться крохотной копией самоедской лайки.

Но более достоверной представляется другая теория. В 1921 году свет впервые увидел немецких шпицев. В течение нескольких следующих лет немецкие шпицы набирали популярность и активно завозились, в том числе, в Японию. Так как страна восходящего солнца славится своими селекционными достижениями, не мудрено, что уже в 1930-ых годах заговорили о новой породе «Японский шпиц».

Потребовалось более 30 лет, чтобы мировое сообщество признало породу самостоятельной. Сходство японского шпица с немецким «старшим» братом вызывало недоверие у кинологической федерации. Лишь в 1964 году порода была допущена к международным выставкам.

Описание породы

Для японского шпица характерен миниатюрный размер: рост составляет всего 30-40 сантиметров, а вес не превышает 10 килограмм. Формат японского шпица близок к квадратному.

Окрас строго белый, без пятен и тёмных отметин. Наиболее длинная шерсть располагается на шее и хвосте, создавая дополнительный объём вокруг этих частей тела. Также стоит отметить наличие обильного подшёрстка у собак этой породы. Характерным признаком является заостренная морда и некрупные стоячие уши треугольного формата. Нос шпица, обводка губ и глаз равномерно окрашены чёрным цветом.

В общих чертах японского шпица можно легко спутать с немецким, но опытные кинологи утверждают, что даже новичок может легко отличить этих близких родственников. Секрет прост: нужно в первую очередь обратить внимание на глаза шпица. У японского представителя породы чуть раскосые миндалевидные глаза, в то время как у немецких шпицев глаза строго круглой формы.

Характер японских шпицев можно назвать активным и жизнерадостным. Эти маленькие собачки с радостью общаются с человеком, проявляют ласку и дружелюбие, редко конфликтуют с другими питомцами. При этом в стандарте породы особо отмечено, что японские шпицы «осторожны с посторонними людьми». Приятным для новоиспеченных владельцев сюрпризом станет довольно редкий лай, эти собаки предпочитают молчаливое выражение эмоций.

Особенности ухода и кормления

На первый взгляд может показаться, что будни владельцев японских шпицев наполнены процедурами по уходу за шерстью питомца. В действительности это не так. Благодаря уникальному строению шерсти, грязь не прилипает к ней и не запутывается. Поэтому собаке достаточно отряхнуться, чтобы вся пыль благополучно слетела с шерстяного покрова. По этой же причине нет необходимости в частом купании. Расчёсывать японского шпица рекомендуется 1 раз в день, расчёской с мягкими зубцами.

Важная часть жизни шпица – прогулки. Природная активность этой собаки не позволяет ей дни напролёт проводить на диване. Ежедневный выгул, дрессировка и развивающие игры не только доставят радость питомцу, но и позволят ему держать себя в отличной форме.

В кормлении японские шпицы неприхотливы и чаще всего не требуют добавления в рацион каких-либо специальных компонентов. Но нужно учитывать склонность собак белого окраса к пищевым аллергическим реакциям и при необходимости исключать аллергены из ежедневного кормления.