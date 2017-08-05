Как и чем кормить японского шпица

Японский шпиц – собака с красивой, белоснежной шерстью и добрым, компанейским характером. Уход за представителями породы не отличается сложностью. Главное, чему придется уделять внимание – постоянное вычесывание шерсти, чтобы предотвратить образование колтунов, и ежедневный рацион собаки. Именно он определяет живость, подвижность и здоровый вид собаки. Чем же стоит кормить маленького, жизнерадостного «японца»?

Правила и рекомендации японского шпица

Организовать питание японского шпица несложно. Нужно только соблюдать несколько простых правил:

После приобретения щенка его следует подержать 7-10 суток на том рационе, к которому он привык в питомнике.

Частота кормления должна выглядеть так:

1-3 месяца – 5-6 разовый прием пищи.

3-6 месяца – 4- разовый прием пищи.

6-10 месяцев – 3-разовое питание.

с 10 месяцев – режим кормления взрослой собаки – пищу следует давать 2 раза в сутки.

Нельзя подкармливать собаку между двумя основными приемами пищи. Шпицы склонны к набору лишнего веса, поэтому важно не давать им переедать в течение дня.

Сразу после еды нельзя выгуливать питомца. Это может привести к тяжелому исходу.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы в миске постоянно была свежая вода. Менять ее желательно несколько раз в день.

Если щенок питается сухим кормом, следует предварительно ненадолго заливать корм водой. Размоченные гранулы легче усваиваются малышом.

Не рекомендуется отдавать остатки с обеденного стола. Также необходимо следить за тем, чтобы питомец не подбирал еду на улице во время прогулки.

Выбирая между рационом, составленным из натуральной пищи и сухим кормом, собаководы со стажем рекомендуют отдать предпочтение сухим кормам.

Сухой корм – как правильно выбрать

Для японского шпица лучше всего подойдут сухие корма для миниатюрных пород супер-пермиум класса или холистики. В них использованы продукты более высокого качества, которые помогут питомцу всегда быть здоровыми и жизнерадостными.

При выборе сухого корма следует обращать внимание на его ингредиенты:

Не менее 25 % корма должно составлять мясо.

Злаковые и овощи занимают до 30% состава.

Консерванты должны быть только натурального происхождения – травяные экстракты и масла.

Обязательное наличие витаминов (А, РР, В, С, Е, D) и всех необходимых микро- и макроэлементов.

Совет. Если питомец белого цвета, то следует отдать предпочтение специальным кормам для белых собак.

Натуральный корм – правильный рацион

При кормлении японского шпица естественными продуктами нужно правильно составить рацион.

Он должен включать:

Мясо. Говядина без жирных прожилок (или баранина) – сырая, но предварительно промороженная. То же самое касается субпродуктов. Курицу лучше давать в отваренном виде.

Рыба. Морская, заранее отваренная и избавленная от костей.

Злаковые. Лучше всего подойдут рис и гречка. Можно использовать кашу «Геркулес».

Овощи. Приготовив кашу с мясом, можно добавить в нее кусочки моркови, кабачка, тыквы, огурца или брокколи. Их нужно протереть через терку.

Яйца. Отваренные или в виде омлета. Не более 2 раз в неделю.

Для очистки зубов от налета иногда можно угостить питомца сухариком или костью (исключение – трубчатые косточки).