Как и чем кормить японского шпица
Японский шпиц – собака с красивой, белоснежной шерстью и добрым, компанейским характером. Уход за представителями породы не отличается сложностью. Главное, чему придется уделять внимание – постоянное вычесывание шерсти, чтобы предотвратить образование колтунов, и ежедневный рацион собаки. Именно он определяет живость, подвижность и здоровый вид собаки. Чем же стоит кормить маленького, жизнерадостного «японца»?
Правила и рекомендации японского шпица
Организовать питание японского шпица несложно. Нужно только соблюдать несколько простых правил:
После приобретения щенка его следует подержать 7-10 суток на том рационе, к которому он привык в питомнике.
Частота кормления должна выглядеть так:
- 1-3 месяца – 5-6 разовый прием пищи.
- 3-6 месяца – 4- разовый прием пищи.
- 6-10 месяцев – 3-разовое питание.
- с 10 месяцев – режим кормления взрослой собаки – пищу следует давать 2 раза в сутки.
Нельзя подкармливать собаку между двумя основными приемами пищи. Шпицы склонны к набору лишнего веса, поэтому важно не давать им переедать в течение дня.
Сразу после еды нельзя выгуливать питомца. Это может привести к тяжелому исходу.
Обязательно нужно следить за тем, чтобы в миске постоянно была свежая вода. Менять ее желательно несколько раз в день.
Если щенок питается сухим кормом, следует предварительно ненадолго заливать корм водой. Размоченные гранулы легче усваиваются малышом.
Не рекомендуется отдавать остатки с обеденного стола. Также необходимо следить за тем, чтобы питомец не подбирал еду на улице во время прогулки.
Выбирая между рационом, составленным из натуральной пищи и сухим кормом, собаководы со стажем рекомендуют отдать предпочтение сухим кормам.
Сухой корм – как правильно выбрать
Для японского шпица лучше всего подойдут сухие корма для миниатюрных пород супер-пермиум класса или холистики. В них использованы продукты более высокого качества, которые помогут питомцу всегда быть здоровыми и жизнерадостными.
При выборе сухого корма следует обращать внимание на его ингредиенты:
Не менее 25 % корма должно составлять мясо.
Злаковые и овощи занимают до 30% состава.
Консерванты должны быть только натурального происхождения – травяные экстракты и масла.
Обязательное наличие витаминов (А, РР, В, С, Е, D) и всех необходимых микро- и макроэлементов.
Совет. Если питомец белого цвета, то следует отдать предпочтение специальным кормам для белых собак.
Натуральный корм – правильный рацион
При кормлении японского шпица естественными продуктами нужно правильно составить рацион.
Он должен включать:
Мясо. Говядина без жирных прожилок (или баранина) – сырая, но предварительно промороженная. То же самое касается субпродуктов. Курицу лучше давать в отваренном виде.
Рыба. Морская, заранее отваренная и избавленная от костей.
Злаковые. Лучше всего подойдут рис и гречка. Можно использовать кашу «Геркулес».
Овощи. Приготовив кашу с мясом, можно добавить в нее кусочки моркови, кабачка, тыквы, огурца или брокколи. Их нужно протереть через терку.
Яйца. Отваренные или в виде омлета. Не более 2 раз в неделю.
Для очистки зубов от налета иногда можно угостить питомца сухариком или костью (исключение – трубчатые косточки).