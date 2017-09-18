Отличие померанского шпица от немецкого

В современной кинологии существует две различных точки зрения на немецких и померанских шпицев. Европейская ассоциация наряду с РКФ не признают разделение шпицев на померанских и немецких. Американская, Канадская и Английская кинологические ассоциации придерживаются противоположного мнения. Это легко объясняется тем, что родиной померанских шпицев являются Соединенные Штаты. Неподготовленному наблюдателю может показаться, что различий между подвидами нет, либо они незначительны, однако заводчики и кинологи выделяют ряд важных нюансов, которые стоит рассмотреть подробнее.

Происхождение. Как было сказано выше: в Новый свет шпиц попал из Европы, точнее говоря, Германии, где выполнял охранную функцию и уничтожал крыс в доме бедняков. Поэтому главным инженером немецкого шпица была природа. В Америке эту функцию на себя взял уже человек. С целью выведения померанца, его предка специально скрещивали с представителями мелких пород, и в результате получили декоративную порода для дам из высших слоев общества.

Конституция

Немецких шпицев делят на пять категорий соответственно их росту и весу, каждая имеет свое название и признаки, утвержденные FCI.

Нижний стандарт породы, носит название цвергшпиц, средний рост: двадцать сантиметров. Верхний стандарт – вольфшпиц, достигающий в холке пятидесяти пяти сантиметров.

Рост померанского шпица согласно станнатам американских кинологов может достигать максимум двадцати восьми сантиметров, а вес трех килограммов, все что выходит за рамки, считает браком.

Шерстяной покров

Обе породы обладают двойным слоем шерсти, включающим подшерсток и остевые волосы. У немецкой разновидности подшерсток относительно короткий и слегка волнообразный, что избавляет хозяев от тщательного ухода за ним, достаточно регулярно мыть и расчесывать собаку. У померанцев подшерсток гораздо длиннее и закручен спиралью, а остевая шерсть может и вовсе отсутствовать, что обязывает владельцев делать регулярный груминг.

Окрас

Согласно FCI, цвет шерсти немецких шпицев имеет прямую зависимость от роста и привязан к каждой из пяти категорий, описанных выше, впрочем, самым миниатюрным цвергшпицам разрешено иметь окрас любых оттенков, как и их дальним американским родственникам.

Экстерьер

В данной категории существует несколько важных расхождений:

Голова

Мордочка европейской разновидности вытянута и схожа лисьей, острые ушки расставлены близко относительно друг друга. Переход лобной части в лицевую выражен не ярко. У померанцев морда более округлая и больше напоминает медвежонка, миниатюрные ушки расставлены шире. Соотношение лицевой и лобной части составляет два к четырем.

Зубы

Европейские стандарты обязывают немецких шпицев иметь полный состав зубов, общим количеством сорок два. Американская ассоциация более снисходительна и считает не критичным, если у представителя отсутствуют некоторые коренные зубы.

Хвост

Хвост немецкой породы закручен, иногда двумя кольцами и перпендикулярен позвоночнику, хвост померанца выпрямлен и всегда лежит на спине.

Таковы основные отличия немецкого и померанского шпица, которым следует руководствоваться при выборе породы. Еще важно помнить, что при покупке щенка, будущий владелец обязательно должен обратить внимание на наличие метрики, подтвержденной кинологической ассоциацией.