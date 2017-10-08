Немецкий шпиц – жизнерадостная, красивая, дружелюбная собака

Вообще шпицы – маленькие собаки, милые домашние животные, полноправные члены семьи, способные стать надежными друзьями и украсить любое общество. Есть разные виды породы шпицев, самые распространенные — померанский шпиц и немецкий и японский. Сегодня поговорим о второй породе.

История породы немецкий шпиц, ее разновидности

Немецкий шпиц – потомок древней породы торфяных собак. Обладает красивым экстерьером, имеет острую лисью мордочку, высоко поставленные маленькие уши, густую пушистую длинную шерстку с коротким плотным подшерстком и закрученный на спину хвост. Разновидности этой породы определяются ростовыми и весовыми параметрами:

кеесхонд или вольфшпиц имеет рост в холке до 50 см;

большой шпиц – между 40 и 50 см;

средних размеров миттельшпиц – не превышает 40 см;

малый – в пределах 20 – 30 см;

карликовый или померанский – около 20 см.

Телосложение шпица – квадратной формы с хорошо развитой грудью, пышной воротниковой гривой, шерстка шпица является отличным терморегулятором. Стандартными окрасами этой породы считаются

черный;

коричневый;

белый;

серый;

кремовый.

Некоторые виды шпицев — малый и карликовый, бывают других цветов, например, оранжевого, медвежьего, беби-долл. Немецкие шпицы могут выполнять функции охранников, это хорошие спортсмены и отличные компаньоны:

легко обучаемы;

ладят с человеком и любят детей;

контактны с другими домашними животными.

Шпицы известны с давних времен, в Средневековой Европе изображались на многих полотнах живописцев и были модной собачкой знати. Начиная с XVIII века, их разводили в Германии, там же и описали эту породу:

в Померании выводили самых мелких собачек;

в Эберсвальде – белых шпицев;

вдоль берегов Рейна – серых представителей породы;

в Вюртемберге – черных;

Дюссельдорф, Ахенс и Крефельд славились крупными вольфшпицами.

Сейчас лидером по разведению немецких шпицев являются США.

Чтобы не спутать померанского шпица с немцем и наоборот, читайте в статье — «Как отличить померанца от немца».

Правила ухода за шпицем

Животное обязательно должно иметь свой домик или уютное укромное место. Шпицы легко приспосабливаются к жизни своего хозяина:

могут все время находиться в квартире;

редко гулять;

использовать лоток для естественных потребностей,

И все же они намного лучше чувствуют себя при регулярном полноценном выгуле. К тому же замкнутая жизнь отрицательно сказывается на характере шпицев:

они становятся чрезмерно привязаны к владельцу;

неуверенны в себе;

с ними сложно в поездках.

Собаки подвержены сезонной линьке. Их необходимо вычесывать, не рекомендуется их коротко стричь даже в летний период, так как это может стать причиной простуд и воспалений. Купать животное нужно тщательно, его густая шерсть плохо намокает, сушат ее феном.

Рацион питания шпица

Владельцы не должны слишком баловать свою собаку и приучать ее к лакомствам. Необходимо придерживаться системы правильного питания в зависимости от физиологического состояния животного и его возраста. Сами по себе шпицы не гурманы, основой их рациона является сырое мясо и субпродукты. Обязательно нужно давать:

кисломолочные продукты;

различные каши;

тушеные овощи: кабачки, морковь, тыкву и сезонные фрукты.

Также требуется дополнительное применение витаминов, особенно в период активного роста собок, беременности и кормления, а также после достижения ими 6 лет.

Возможные проблемы здоровья у шпицей

При должном уходе и качественном питании шпицы болеют нечасто, живут долго. Если собака мало двигается, кормят ее мягкой пищей, то могут возникнуть проблемы с параанальными железами, вырабатывающими пахучий секрет для метки территории.

Также требуется регулярно проверять и очищать глаза, уши. Чистка зубов выполняется с помощью специальной щетки и порошка. Для этой же цели служат специальные косточки, гранулированный корм.

У прыгучих, активных собак достаточно хрупкие кости, поэтому возможны различные травмы. Кроме того, если не заниматься обучением и воспитанием собак этой породы, можно получить нервного, ревнивого, постоянно лающего агрессивного питомца. Поэтому его нужно приучать правильно вести себя с самого детства.

Конечно, собака в доме – это хлопоты и труд, но приобретая их, взамен вы получаете верного и преданного друга!