Американский эскимосский шпиц: описание породы, как кормить и ухаживать

Американский эскимосский шпиц – это красивая, небольшая собака белоснежного цвета, которая привлекает внимание каждого. Порода подходит для содержания в квартире и в доме.

Описание породы

Эта собака бывает трех размеров, которые отличаются только в холке:

Стандарт более 38 см;

Мини – 30-38 см;

Той – 23-30 см.

Собака имеет красивую плотную белоснежную шерсть и толстый густой подшерсток, остевой волос более жесткий и длинный. Шерсть питомца не вьется, а абсолютно прямая. На шее шерсть образует гриву, а на морде она более короткая. Порода представлена белым цветом, но встречается окрас белый с кремовым.

История появления

Родина породы – Северная Америка, а ее предком считается немецкий шпиц, привезенный переселенцами. Долгое время американский шпиц не получал признания, но после первой мировой войны ситуация изменилась. Собаку начали использовать в цирке для представлений, в итоге многие зрители покупали ее щенков. Только в 1996 году порода была официально зарегистрирована и включена в неспортивную группу. Несмотря на это, американский шпиц не получил признания от известных кинологических организаций.

Правильный уход

Так как собака имеет густую красивую шерсть, то за ней следует ухаживать, периодически вычесывая, процедуру проделывают три раза в неделю. Если этого не делать, то шерсть скатается в комочки и потеряет свою природную красоту. Помимо этого, у собаки очень чувствительная кожа, поэтому купают животного только два раза за год. Во время купания запрещается использовать шампунь для человека, иначе может развиться дерматит. Еще периодически шерсть животного обрабатывают от паразитов. Один раз в месяц собаке подстригают ногти. В ушах питомца может развиться инфекция, поэтому их периодически осматривают.

Правильный рацион

Для того, чтобы у шпица не было расстройства пищеварения ее следует кормить специальным кормом. Помимо этого, в рационе питомца должны быть:

Отварная рыба;

Нежирное мясо отварное;

Молочные продукты;

Овощи;

Перепелиные яйца;

Пшеничная, рисовая, гречневая, ячневая каша;

Говяжьи кости.

Категорически запрещается давать шпицу:

Сырые морепродукты;

Баранину и свинину;

Любые мучные изделия;

Горох, фасоль, картофель;

Сладкое.

Возможные болезни, их профилактика

Американский эскимосский шпиц отличается довольно крепким здоровьем, однако он склонен к развитию определенных заболеваний. Очень часто эти собаки болеют такими серьезными заболеваниями глаз, как катаракта и прогрессивная атрофия сетчатки. Если белого шпица природа наградила голубыми глазами, то часто он становится слепым. Помимо этого, у этой породы собак чувствительная сухая кожа, поэтому зачастую они страдают кожными дерматитами.

Генетическим заболеванием шпица является дисплазия тазобедренных суставов, поэтому его часто выявляют у этих собак. Если представители этой породы были взяты в специальных питомниках, то данная проблема исключается, так как там их проверяют на наличие проблем с суставами. Если у щенка выявили дисплазию тазобедренного сустава, то для разведения он не используется.