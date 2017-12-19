Собаки породы — итальянский шпиц

Итальянский шпиц (вольпино итальяно) – удивительно жизнерадостная собака, которая сочетает аристократичность облика и отличные сторожевые качества.

Происхождение породы

История этой породы имеет давние корни, похожие собаки населяли Аппенинский полуостров с незапамятных времён. Считается, что именно эта порода изображена на древних этрусских сосудах, а содержание итальянского шпица приписывают самому Микеланджело. Вольпино часто встречались как в хижинах крестьян, так и в палаццо знати (другое название шпица – дворцовая собака). Однако со временем эти собаки практически исчезли – в 1965 г. насчитывалось всего 5 племенных особей, порода была на грани исчезновения. Итальянские кинологи начали спасательную операцию, и в настоящий момент общая численность популяции составляет около 2 000 особей.

Экстерьер и характер

Итальянский шпиц – небольшая, компактная собака, рост в холке – до 30 см, вес – около 5 кг. Симпатичная мордочка собаки напоминает лисью, отсюда и второе название породы («вольпино» по-итальянски означает «лисичка»). Шпиц обладает прекрасной густой шерстью, на шее образующей пышный воротник. Согласно стандарту породы, окрас может быть белым, рыжим или палевым. Шпицы необычайно жизнерадостны и активны: любят прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, которые дают выход неуёмной энергии. Несмотря на маленькие размеры, собака обладает превосходными охранными качествами, громкий голос отпугнёт любого потенциального противника. Собака очень привязана к хозяину и его семье, требует общения и с трудом переносит одиночество, поэтому прекрасно подойдут на роль собаки-компаньона. Воспитание щенка должно быть настойчивым и упорным: вольпино сообразительны, схватывают информацию на лету, но славятся упрямством. Благодаря своему уму легко могут участвовать в аджилити. Если вы ищите активного, жизнерадостного спутника или партнёра и охранника для детей — итальянский шпиц будет идеальным вариантом. Кроме того, небольшие размеры прекрасно подходят для содержания в квартире.

Рекомендации по уходу

Итальянский шпиц обладает отличным здоровьем, при хорошем уходе живут 14-16 лет. Так как вольпино очень активны, они прекрасно поддерживают свою физическую форму. Пожалуй, единственное, что требует особого внимания владельца – уход за шерстью. Её необходимо вычёсывать щёткой 3-4 раза в неделю, особенно в период линьки. Стричь не рекомендуется (изменяется структура шерсти), а частое купание пересушивает кожу. Значит, регулярное вычёсывание становится главной гигиенической процедурой, необходимо запастись жёстким гребнем и пуходёркой. Кроме того, длинная пушистая шерсть буквально притягивает различных паразитов, нужно регулярно осматривать питомца и обрабатывать от потенциальных вредителей (блохи, клещи). Ещё одно уязвимое место — уши и глаза. Ушные раковины защищены всё той же густой шерстью, однако именно там скапливается много грязи и создаётся благоприятная среда для развития болезней. Глаза шпицев быстро реагируют на заражение глистами, аллергические реакции и недостатки кормов, «выдавая» проблемы характерным подтеканием. Уши нужно чистить раз в неделю, а глаза по мере необходимости протирать лосьоном. Нередки случаи аллергических реакций, кормить собаку лучше диетическим кормом. Вольпино склонны к перееданию, поэтому не стоит идти на поводу у питомца, когда он будит выпрашивать лакомство. Наконец, желая защитить шпица от дождя и грязи, не переусердствуйте с утеплением: густая шерсть отлично согревает собаку, поэтому выбирайте одежду без подкладки, чтобы не перегреть животное.