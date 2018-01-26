Мопс: описание породы и виды

Мопс – это общительная и добрая порода собак, ценящая внимание хозяев и всегда стремящаяся быть в центре внимания. Этим собакам свойственна храбрость, а потому они даже могут стать отличными сторожами — они контролируют каждое движение в квартире и реагируют на каждый шорох.

Мопсы любят внимание и когда к ним нежно относятся, но параллельно с этим у них есть чувство гордости, а потому их не стоит воспринимать в качестве игрушки. Помимо этого, мопсу свойственно проявлять ревность, если его хозяин общается с кем-то чаще, нежели с ним.

Представители породы достаточно терпеливы – им удается найти общий язык с собаками и кошками, хотя к представителям семейства кошачьих они относятся несколько высокомерно. Помимо этого, они отлично ладят с детьми.

Из-за своего любопытства и доверчивости они не редко попадают в различные неприятности. Животное воспринимает каждого человека в качестве друга, с которым можно поиграть. Из-за животных данной породы часто воруют, а потому за ними необходимо внимательно следить.

История происхождения

Мопс – это очень древняя китайская порода. Если отталкиваться от древних китайских документов, то вероятней всего, потомками современного мопса были короткошерстные собаки породы Ло Цзе, которые по своему строению и конституции напоминали пекинесов.

В древнем Китае мопсы стоили очень дорого, а потому их могли себе позволить лишь богатые люди. В тот временной период у мопсов не было характерных морщин на морде, которые тогда только начинали появляться.

В середине XVI века мопсы были завезены турецким флотом во Францию и подарены местной аристократии. Привлекая внимание окружающих своей неординарной внешностью и веселым характером, собаки данной породы начали стремительно распространяться по странам Западной Европы. Представители данной породы обрели большую популярность в Нидерландах – в правящем дому Вильгельма Оранского был целый питомник этих собак.

Разновидности мопсов

Выделяют следующие типы собак данной породы:

терьерный. Характерные особенности — длинная шея и удлиненный прямой торс. Наиболее популярная разновидность.

бульдожий. Обладает очень широким торсом и косо поставленными лопатками. У некоторых представителей типа имеются бочкообразные передние лапы и связанные лопатки.

шарпейный. Характеризуется обилием складок, что было обусловлено необходимостью скрывать удлиненную, либо неправильную линию верха.

Уход

Хотя шерсть мопсов короткая и мягкая, они сильно линяют, а потому их нужно вычесывать несколько раз на протяжении недели. Также важно раз в 2 или 3 месяца мыть мопса.

Особенно важно следить за складками на морде животного, поскольку в них может скапливаться еда, глазные выделения и грязь. Для протирки складок лучше всего подойдут ватные диски с нанесенным специализированным лосьоном. Начинать протирку нужно со складок под носом и постепенно двигаясь в сторону глаз. В процессе важно приподнимать складки. Если они очень чувствительны, стоит прибегнуть к вазелину, который защитит кожу от потрескиваний. Данную процедуру нужно проводить как минимум раз в неделю.

При выборе места для животного важно помнить, что сухой воздух затрудняет дыхательные процессы, а воздействие солнца и тепло от батарей вредит шерсти.

Поскольку мопсы являются стайными собаками, часто хозяева держат сразу нескольких мопсов. В таком случае их пространство должно представлять собой комунну.

Питание

Многие представители породы страдают от ожирения, а потому рекомендуется не выходить за рамки дневной дозы корма. Помимо этого, мопса стоит кормить только твердой пищей, поскольку желудок у собак этой породы очень мал и не справляется с жидкими продуктами.

Из мяса лучше всего давать говядину, баранину и утку (не более 30 грамм на килограмм веса мопса). Животному противопоказана курица, а также не рекомендуется вареное мясо – попробовав его, они будут отказываться от сырого мяса, хотя в нём больше богатых минеральных веществ. Мопсов можно кормить овощами, фруктами, грубозернистым хлебом и любой кашей(за исключением манной).