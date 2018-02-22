Щенок мопса: выбор, уход и кормление

Устоять перед очарованием мопса практически невозможно: у каждого наверняка иногда появлялось желание, чтобы эти выразительные глаза с любовью смотрели именно на него. И если желание вполне оформилось, нужно многое узнать перед тем, как покупать щенка.

Как правильно выбрать щенка мопса: нюансы

Приобретать такую породистую собаку нужно только у профессиональных заводчиков — у них и выбор больше, и гарантии родословной есть. Чтобы не растеряться в толпе упитанных хомячков, нужно сразу настроиться, выбрать нескольких самых милых и внимательно осмотреть каждого. Ушки щенка обязательно должны быть чистыми и не горячими, шерсть — ровной и блестящей, нос — холодным и без выделений, глазки — ясными и тоже без непонятной сочащейся жидкости. Зубки мопсика в обязательном порядке белые, животик немножко выпирает, но без нездорового вздутия.

Малыш должен быть игривым, веселым, активным и общительным — это те самые качества, которые делают мопсов прекрасными компаньонами. Когда все решено, можно дополнительно поговорить с заводчиком — и забирать выбранную прелесть в ее новый дом.

Система питания мопсика — основа его здоровья

Еда для совсем маленького щеночка — начиная с месяца, должна иметь в своей основе молоко, причем лучше козье. Обязательно должны присутствовать протертые вареные овощи, немного свежего фарша (обязательно из постного мяса) и нежирный творог.

В полтора месяца можно понемногу добавлять сырую печень, которая станет источником железа и витаминов, а в два — рыбу в виде фарша, обязательно прокипяченную. С трехмесячного возраста у щенков начинают меняться зубки, так что им полезно то, что можно грызть — хрящики и косточки (телячьи).

С двухмесячного возраста раз в неделю можно давать вареное яйцо, а также ягоды и фрукты, как лакомство. Их также нужно мелко порезать или сделать пюре.

С четырехмесячного возраста мопса уже можно кормить как взрослого.

Уход за щенком

Прежде всего нужно помнить, что маленькие мопсики очень подвижны и любопытны, так что все мелки и острые предметы должны находиться вне пределов их досягаемости. То же касается и проводов — стоит отвернуться, как они уже окажутся перегрызенными.

Очень важно научиться правильно брать малыша на ручки: одна рука под грудиной, другая под попой.

Купать щенков нужно уже с двухмесячного возраста, но не чаще, чем раз в три месяца — более частые купания плохо сказываются на шерстке. Использование специального собачьего шампуня даже не обсуждается.

После каждой прогулки нужно мыть не только лапки и животик, но и носовую складку. Когда все вытирается насухо, последней уделяется особенное внимание. При выгуле лучше использовать не обычный ошейник, а сразу шлейку. Поначалу щенок может упираться и капризничать, но мопсики обучаются быстро, через пару прогулок эта проблема сойдет на нет. Также малыш хорошо запоминает свое имя, особенно если в первые несколько дней повторять его достаточно часто.

Щенка нельзя оставлять на высоких поверхностях без присмотра — из-за особенностей строения он может повредить лапки при падении. Забирать у него игрушки или косточки силой тоже нельзя, чтобы не нанести вред зубкам.

Первые прививки для мопса

Есть несколько календарей прививок, но стандартная схема обычно подходит лучше всего. Первая делается в период от двух до двух с половиной месяцев, в это время щенка уже выгуливают на улице, так что затягивать не стоит. Обычно это поливалентная вакцинация против энтерита, чумки и гепатита. Через две недели нужно привить той же вакциной.

После смены зубов делается втора прививка. Обычно это происходит в возрасте от полугода до восьми месяцев — производится вакцинация от инфекционных заболеваний и, по желанию хозяина, бешенства.

К вакцинации обязательно нужно приготовиться: провести дегельментизацию за 14 дней до предполагаемой даты, а в день прививки обязательно провериться у ветеринара. Если специалист этого не делает, нужно настоять — если есть какие-то признаки недомогания, необходимо подождать до того момента, пока мопсик не будет полностью здоров, иначе процедура может ему навредить.