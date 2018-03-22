Болезни и их лечение у мопсов

В силу особенностей породы у мопсов есть предрасположенность к определенным заболеваниям. Их владельцам нужно знать, что именно может угрожать собаке и как с этим бороться.

Самые частые болезни

Первое место по распространенности у мопсов занимает демодекоз. Вызывается эта неприятная болячка маленьким клещом, который не поражает человека.

Также у собак этой породы очень распространены разнообразные аллергические реакции. Чаще всего она связана с едой, ведь хозяева любят баловать своего питомца сладостями или другой едой, которая ему не положена. Может быть у мопсика и экологическая аллергия, когда цветет какое-то растение. Вызывают ее пыль, укусы блох. Чаще всего она проявляет себя слезоточением, выделениями из носа. струпьями на коже. Мопс может слишком много спать. Противоблошиный ошейник или прививка могут вызвать у него и химическую аллергию.

Заниматься лечением собаки от аллергии самостоятельно не следует: нужно просто оградить ее от предполагаемого аллергена, а потом отвести к ветеринару, который при необходимости пропишет препараты.

Физиологические заболевания

Прежде всего нужно следить за складками кожи, так как скопившаяся в них грязь вызывает воспалительные заболеваний кожи — у мопсов они очень частые.

Так же, как и проблемы с зубами и дыханием, возникающие из-за того, что мордочка у этих собак плоская. Так, чтобы не было зубного камня и воспалений, мопсу нужно регулярно чистить зубы. Если в жаркий или морозный день хозяин визит, что собаке трудно дышать, нужно прекратить прогулку и отправиться домой.

Также характерная проблема — сильное выпучивание глаз, которое в народе называют выпадением. Обусловлена эта проблема строением глазниц и сопровождается сильным покраснением сетчатки. Самостоятельно с такой проблемой не справиться — нужно смочить в чуточку подсоленной воде марлю, перевязать глазки и везти питомца на прием к ветеринару.

Ожирение — распространенная проблема

Собаки этой породы сильно к нему склонны. Это не только одна из самых распространенных для них болезней, но и действительно опасная. Если мопс слишком обильно и вдобавок неправильно питается, а образ жизни ведет малоподвижный, это действительно угрожает его здоровью. Поэтому следить за рационом питомца нужно очень тщательно. Если же проблема все-таки появилась, решить ее можно с помощью постепенных ограничений в питании и физических нагрузок. Но лучше все-таки позаботиться о нормальном развитии собаки заранее.

Нарушения в работе ЖКТ

Они обычно появляются из-за отравления или после какой-то серьезной болезни. Симптомы — рвота и диарея, поэтому прежде всего нужно избежать обезвоживания. Пить сама собака часто отказывается, нужно делать это с помощью шприца с водой.

Мопс в такой ситуации нуждается в специализированной помощи, причем как можно скорее — его нужно срочно отвезти к ветеринару.

Профилактика

Чтобы свести к минимуму заболевания у собаки этой породы, нужно с первых дней обеспечить ей правильное питание, регулярно выгуливать, вакцинировать и водить на профилактические осмотры.