Йоркширский терьер: история породы, описание породы и виды

Йоркширский терьер с виду похож на игрушку, и забавную зверюшку, но эта собачка обладает сильным характером. Саму породу в привычном всем виде выводили не один год, особая популярность началась с конца XIX века. В те времена представители породы отличались более удлиненным телом и размером побольше.

История породы

Никто не задумывается, что нынешняя порода йоркширский терьер, выводилась на фермах, шахтах и конюшнях для охоты на крыс. Сейчас это красавица, посещающая салоны красоты – символ обеспеченности и богатства, когда-то гонялась за крысами и истребляла их.

Предками современного йорка являются породы различных терьеров:

Уотерсайдский терьер (главный предок);

Клайлесдейл;

Пейсли;

Манчестерский;

Скай.

А также мальте или в простонародье — мальтийская болонка, благодаря их скрещиванию у современного йорка мягкая и гладкая шерсть.

Официально признанной порода была 1886 году – американским клубом собаководства, а уже в 1898 году открыли первый клуб Йоркшир терьеров.

Особенности и характер

Главная особенность – это шерсть, которая является визитной карточкой данной породы. По стандарту это шелковистая (без подпушки) шерсть, напоминающая волосы человека. Она очень красивая и мягкая, но требует тщательного и ежедневного ухода. Особенно если особи выставочные, у них шерсть бывает длиннее роста самой собаки. При неправильном уходе шерсть может посечься или сбиться в колтуны. Второй особенностью считается, то что стандарт этой породы не ограничен в размерах. Минимальные размеры (рост и вес) не указаны, поэтому размеры собак неоднозначны. Одни стремятся выводить маленьких, с истеричным характером и ослабленным здоровьем. Другие придерживаются средних размеров, с акцентом на здоровых и покладистых щенков. Немаловажным является в стандарте и нрав животного, непременно она должна быть активной, любознательной и к людям дружелюбной. Приступы агрессии и нервозности относятся к большому минусу.

Внешний вид

У собаки не должна быть крупной голова, большими уши или вытянутой мордочка. Глазки небольшие, нос обязательно чёрный, эти милые создания имею умную мордочку. Ушки покрыты рыжей шерстью, и расставлены буквой V. Представители этой породы обязаны иметь ножницеобразный прикус, резцы расположены вертикально, расстояния между верхними и нижними не может быть. Если у неё отсутствует хоть несколько зубов – это большой недостаток. Обладают йорки грациозной осанкой и крепким корпусом.



К преимуществам породы можно отнести:

Отлично приспосабливаются к обстановке;

Самостоятельны (невзирая на размеры) и трудолюбивы;

Не вызывают аллергий у владельцев (за счёт уникального волоса);

Они любят учиться, очень умны и поддаются дрессировке;

Миниатюрные – не занимают много места, мобильны и мало едят;

Виды Йорков

Обычно выделяются 3 вида породы:

Стандартный – весом от 2 кг до 3,100 кг; Мини – вес от 1,500 кг до 2 кг; Супер мини – весом от 900 гр. До 1,500 кг.

В выставках чаще принимают участие стандартные представители породы, мини и особенно супер мини выводятся для содержания дома, еще их называют «диванными собачками». Но последний вид требует особенно ухода и внимания из-за крошечного размера.