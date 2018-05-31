Йоркширский терьер мини: уход, содержание, кормление

Если вы хотите завести собаку, но места в квартире не хватает даже для йоркширского терьера, не волнуйтесь, потому что существует такой же красавчик, только в миниатюре. Мини-йорк настолько крохотный, что легко поместится в дамской сумочке, может там даже потеряться. Легкий вес и компактный размер делают эту собачку компаньоном №1.

Особенности мини-йорков

Йоркширский терьер, мини-йорк и супер мини-йорк отличаются только своим весом. Стандартный весит от 2 до 3,2 кг, мини от 1,5 до 2 кг, а супермини до 1,3 кг. Крошек не разводят, есть риск,что самка не разродится. Для выведения новых малышей ценятся кобели мини и супермини. Самкам-крохам часто приходится делать кесарево или же вовсе отказаться от продолжения рода.

Размер животного абсолютно не повлиял на самооценку. Они не трусливы и готовы к любым авантюрам. Всегда преданы своему хозяину и всячески стараются быть в центре его внимания. У этой породы есть и свои сугубо личные занятия, к примеру, ловля насекомых, или облаивание незнакомцев. Из-за отсутствия чувства габаритов, собака может провоцировать более крупные породы или же кошек. В общем с йорками не соскучишься, они всегда держат хвост пистолетом, а нос по ветру.

Питание мини-йоркширского терьера

Эти крохи едят совсем небольшую порцию еды за один раз. Взрослую собаку следует кормить два раза в день. Лучше всего подобрать специально разработанный для мелких пород корм высокого качества и четко следовать инструкции по размеру порции. Спросите заводчиков, что едят родители вашей собаки, и составьте похожий рацион. Не экспериментируйте с питанием йорка, это может привести к серьезным заболеваниям.

Основные рекомендации

Несколько рекомендаций по уходу за йорками:

Мини-йоркам можно только говядину и курятину;

Нельзя кормить собаку со стола;

Не давайте йорку кости;

Сладкое под строгим запретом;

Ни в коем случае не перекармливайте питомца.

Уход за йоркширским мини-терьером

Данную породу не стоит заводить семьям с очень маленькими детьми, им сложно будет объяснить, что это— не игрушка, а живое существо. В результате ребенок может нанести серьезные увечья хрупкому животному. Ходить по дому тоже придется с осторожностью, чтобы не задеть питомца.

Собаки очень плохо переносят одиночество и тоскуют по своему хозяину. Не оставляйте животное более чем на 2–3 часа, а если вы вынуждены, то позаботьтесь о том, чтобы кто-то присмотрел за ним или отдайте на передержку в специальный центр на время вашего отсутствия.

Шерсть мини-йорка очень мягкая и по структуре похожа на человеческий волос. Оптимально купать его раз в десять дней. Расчесывать нужно каждый день. Шампунь подбирают для длинношерстных пород, даже если собака коротко подстрижена. Стричь или не стричь йорка это ваш выбор, но питомец будет выглядеть более ухоженным со стрижкой, а летом ему будет не так жарко.

Обязательно ежедневно чистить собаке зубы. Несоблюдение этого правила приведет к заболеванию ротовой полости и может закончиться дорогостоящей болезненной операцией.

В заключение хочется добавить, что малютку лучше брать из питомника. Здоровая собака будет вашим верным другом и компаньоном на протяжении примерно 15 лет.