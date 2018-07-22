Чем болеют йорки?

Терьер йоркшиский — миниатюрная порода собак достаточно известная во всем мире. Миниатюрные терьеры — проявление настоящего «оптимизма». Но на ряду своему веселому нраву эти друзья человека в связи с малыми размерами туловища очень часто болеют скрытыми болезнями, на которые кормилец может не сразу и своевременно среагировать.

Зубы

Наиболее часто у йорков возникают проблемы с зубами. Количество зубов у взрослого терьера должно составлять где-то сорок две штуки. Но это количество устанавливается не сразу, а постепенной заменой молочных зубов постоянными.

Причем возможны случаи, когда молочные зубы могут и не выпасть, а остаться и тем самым препятствовать росту постоянных зубов. Вот тут-то и начинаются проблемы: новый зуб может остаться искривленным, что в последствие негативно скажется на работе желудочно-кишечного тракта животного. Поэтому следует быть внимательным к своему питомцу-щенку в момент роста постоянных зубов.

Для облегчения выпадения молочных зубов кормите своих питомцев так называемым «бульонным льдом». То есть, не солевой бульон заморозить маленькими формами и давать щенку вместе с едой. Подобные куски льда создадут онемение в полости рта у собаки, тем самым животное меньше будет чувствовать боль, к тому же молочные зубы легко будут выпадать, когда он будет разгрызать кусочки льда. Следует знать — собачки обычно проглатывают выпавшие молочные зубы. А когда у щенка йорка начинают выпадать молочные зубы? Собачонка грызет в этот период все подряд — начиная от рук хозяина и кончая всем тем, что попадется ему в рот.

Глаза

Йорки имеют своеобразное заболевание, которое чаще всего является наследственной – нарушения в структуре сетчатки глаза. Таких нарушений может быть несколько разновидностей. Все они приводят к снижению, а еще хуже полной потере зрения. Диагностировать данное заболевание под силу только офтальмологу. Но бдительный владелец сможет обнаружить это заболевание на ранних стадиях и предотвратить нежелательные последствия. Вот эти признаками: расширенные даже при свете зрачки, сероватое глазное дно, слабое зрение при сумерках. Если у питомца обнаруживаются подобные симптомы, немедленно следует обратиться к врачу.

Сжатие трахеи

Другое наиболее часто встречающее заболевание, характерное для карликовых пород собак, в том числе и йоркам — это коллапс (сужение) трахеи. Причина сужения – смягчение трахейных хрящевых колец. Подобное смягчение может возникать из-за давления неправильно подобранного ошейника или неправильного обмена веществ – результат не правильного питания. Симптомы сужения трахеи – отдышка у животного, повторяющийся кашель. Сужение трахеи лечится как хирургическим, так и медикаментозным способами.

Все вышеуказанные заболевания в основном наследственные или врожденные. Но нельзя утверждать тот факт, что предрасположенность щенков к тому или иному заболеванию обязательный гарант возникновения болезни у питомца. Гарант здоровья йоркширского терьера – внимательное отношение ко всем новым и ранее не наблюдающимся симптомам.