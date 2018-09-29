Пекинесы: происхождение и характер

Маленькие, дружелюбные, рыжие собаки породы пекинес, мало кого оставят равнодушными. Часто они являются любимцами в семье и пользуются популярностью среди собаководов. Они достаточно своенравны, самолюбивы, немного апатичны и в то же время, очень ласковы и добры по отношению к своим хозяевам.

История происхождения

Никто не знает даже приблизительной даты появления породы пекинес. Но все таки, родиной этих животных считается Китай. От названия города Пекин и произошло название породы. В 17 веке китайский император объявил пекинесов священными символами страны и запретил простолюдинам содержать этих собак, под угрозой смертной казни. Но монахи все равно тайно скрывали дивных собачек в буддистских храмах. Сложенно много красивых, сказочных легенд о божественном происхождении пекинесов и об их приближенности к Будде.

В 19 веке, во время войны, европейцы захватили Пекин. Император, перед тем как скрыться из города, приказал отравить всех животных при дворе. Некоторые пекинесы остались в живых и были перевезены в Европу. С тех пор их начали называть пекинскими собачками. Тогда считалось очень престижным иметь таких питомцев, поэтому пекинесы преимущественно жили в богатых и знатных домах. Постепенно популяция породы возрастала и приобрела известность по всему миру.

Описание породы

Основными чертами пекинесов, более 2000 лет назад, являлся маленький размер и аккуратный, плотный корпус. С тех пор физиологические приметы породы ничем не изменились. Самый популярный окрас шерсти черно-рыжий, но встречаются и черный, белый, палевый, голубоватый. Независимо от окраски, мордочка у пекинесов всегда черная. Это длинношерстные собаки, с пышной львиной шерсткой вокруг шеи. Хотя раньше длинна их шерсти была значительно короче.

Стандартный рост животных составляет 15 — 25 см, вес 3,2 — 3,5 кг. Встречаются и «карманные» пекинесы, весом не более 2,7 кг. У собак широкая, короткая, чуть вздернутая мордочка, с курносым профилем и широко посаженными, большими глазами карего цвета. Нижняя челюсть выделяется больше верхней. У пекинесов крепкие, хорошо сформированные лапы и веерообразный хвост поднимающийся выше спины.

Характер и повадки

Пекинесы очень добры и ласковы со своими хозяевами, при этом они не испытывают к ним сильной привязанности. Поэтому их можно спокойно оставлять одних на некоторое время, не опасаясь за то, что они будут болезненно тосковать. Эти собаки обожают комфорт и доминировать над домочадцами. Поэтому необходимо заниматься их воспитанием, чтобы они не превратились в неуправляемых и капризных «императоров». Достаточно ревнивы, могут плохо переносить проживание рядом с другими домашними животными. Маленькие дети не лучшая компания для пекинесов, если малыши будут грубо относиться к собаке, она отреагирует агрессивно. С другой стороны, пекинские собачки очень осторожны по отношению к пожилым людям, могут стать для них прекрасными компаньонами.

Если пекинес проявляет доминантную или трусливую агрессию, это необходимо сразу пресекать. Также желательно научить собаку не лаять без причины и выполнять простые команды, это поможет ее дисциплинировать. Считается, что эта порода плохо поддается дрессировке, но на самом деле просто нужно найти действенный подход. В воспитании желательно проявить понимание, а не использовать грубые наказания. Если питомец провиниться, лучше продемонстрировать ему возмущенное игнорирование, чем проявлять грубость и оказывать давление.

Особенности ухода

У этой породы роскошная длинная шерсть, которая требует постоянного ухода. Собак необходимо регулярно расчесывать и купать со специальным шампунем, один или два раза в месяц. Пекинесов достаточно выгуливать пол часа ежедневно. После прогулки нужно мыть лапы и интимные места. Можно даже приучить собачку ходить в лоток, это позволит пропустить прогулку в неблагоприятную погоду.

Основным продуктом питания для пекинеса должно быть мясо. Нельзя давать собаке твердые кости, из-за не очень крепких зубов. Также в меню нужно включить морскую рыбу и зерновые культуры. В качестве дополнительного питания можно подобрать хороший сухой корм, который соответствует возрастной категории. Старайтесь не перекармливать пекинских собачек, у них очень хороший аппетит.