Виды пекинесов: карликовый, королевский и рукавный

Порода собак пекинес родом из Китая, отсюда и название. В древние времена иметь такого питомца полагалось не каждому. Владеть ими могли только высокопоставленные чиновники.

Официального разделения породы на подвиды не существует, однако всех представителей данной породы всё же можно разделить на группы, каждая из которых имеет свои особенности.

Карликовый пекинес

Карликовый пекинес — миниатюрная, милая собачка. Внешне похожа на игрушечную. Она красивая, ласковая, с удовольствием играет. Можно выделить несколько отличительных особенностей этой разновидности пекинесов:

Голова кажется достаточно крупной и широкой в отношении туловища. Череп имеет непропорциональную форму.

Нос, а точнее его спинка, углублена. А вот лоб, наоборот, широкий, прямой.

Свободно свисающие уши пекинеса размещены почти спереди.

Шерсть густая, длинная. Вокруг шеи образует подобие гривы льва. С таким воротником этот королевский пёс смотрится ещё величественнее.

Окрас шерсти может быть разным: белый, черный, рыжий, пепельный.

Задние лапы чуть короче, чем передние, но массивные и сильные. Что удивительно для столь маленькой породы.

Взрослая особь набирает вес до трёх килограммов.

Выпуклые, округлые глаза тёмно-коричневого цвета.

Для того, чтобы шерсть домашнего питомца оставалась здоровой, блестящей и шелковистой за ней необходим регулярный уход.

Обязательно нужно старательно почистить мордочку после еды, лапы и брюшко после прогулок на свежем воздухе. После купания сразу высушить пса (лучше использовать фен), иначе он замёрзнет. Тщательно вычесать шерсть во избежание колтунов.

Королевский пекинес

Звания королевский пекинес удостаивается лучший щенок в помёте. Это название появилось ещё в Древнем Китае. Именно самых лучших отбирали для королей и властителей. А более неприглядные их собратья доставались чиновникам более низкого уровня.

Вес взрослого королевского пекинеса должен составлять не менее 3,2 кг. Они отличаются отменным здоровьем, пропорциональным сложением тела. Их также называют собака-компаньон.

Рукавным пекинес

Рукавным пекинес считается, если его вес в возрасте после 8 месяцев не превышает 3 кг. Это самый миниатюрный из всех питомец. Во времена разведения этой породы такой вид был самым популярным и востребованным.

Отличительной особенностью рукавного пекинеса является восточное выражение мордочки. Своё название они получили, так как императоры и императрицы носили их в длинных рукавах своей одежды. Тёплый комочек помогал им согреться в холодных помещениях дворцов. Проще сказать, их использовали для обогрева. Потому для этих целей использовались относительно небольшие представители и без того миниатюрной породы.

Определить, к какому подвиду относится тот или иной щенок можно только по истечении восьми месяцев. До восьмимесячного возраста нельзя судить о его принадлежности. Также более молодых щенков не называют карликовыми или карманными, поэтому добросовестные заводчики не продают пекинесов до достижения ими зрелого возраста.

Живут представители этой породы обычно 12-15 лет, однако есть данные о рукавных пекинесах, доживших до 20 лет.