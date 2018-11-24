Как правильно разводить пекинесов (вязка)

Разведение пекинесов и других пород собак в целом схоже. Но их размеры и своеобразное строение немного затрудняют как вязку, так и роды. Необходимые требования при выборе производителей должны особенно тщательно соблюдаться при разведении такой непростой породы, как пекинес.

Вязка пекинесов

По мере роста щенка, он меняется, все больше становится похожим на взрослую собаку. Многие хозяева указывают на изменения во внешности и после родов. После завершения периода лактации, шерсть у суки становится более густой и блестящей.

Первая течка у пекинесов наблюдается в первый год жизни. В этот период случать суку запрещается. Все внутренние органы должны достичь нужных размеров. Рискнув, зачастую можно получить недоношенных щенков.

Подходящим периодом для первого скрещивания является возраст 1,5-2 года, но не позже 3 лет. Опоздав, можно получить осложнения, среди которых ложная беременность. У суки может появляться даже молоко. При появлении характерных симптомов, собаке вводят инъекцию гормонов, в отдельных случаях – стерилизуют.

Методы разведения пекинесов

Инбридинг. Метод предполагает вязку между пекинесами, имеющих родственные связи. Для использования этого метода важно разузнать о хороших и плохих качествах собак, от которых произведена пара для случки. Применяется он не всеми собаководами, поскольку риск отрицательного исхода велик и требуется немало опыта для проведения такой процедуры.

Линейное разведение. Метод подразумевает разведение между собаками, находящихся в одной фамильной линии. Если у кобеля присутствуют доминирующие признаки, праправнуки будут похожи на него.

Ауткроссинг. Данный метод случки не предполагает никаких родственных связей между самцом и самкой. Чтобы узнать о происхождении собаки, достаточно увидеть всего 5 поколений в родословной. Стоит понимать, что не все факторы, оказывающие влияния на будущих щенков, проявляются внешне. Бывает и так, что сочетаниегенов кобеля и самки не дают требуемого результата и тогда сложно получить хорошее потомство.

Как правильно провести вязку?

Не кормить пекинеса за 12 часов до вязки.

Не мыть, поскольку важно сохранить запах анальных желез. При отсутствии запаха, кобель может не обратить внимания на суку, как партнера для случки.

Перед вязкой собаку следует хорошо выгулять на улице. Владельцу нужно проконтролировать за отправлением естественных нужд собаки.

Для положительного результата покрытие осуществляют два раза, с промежутком в 1-2 дня.

Подводить собаку к кобелю следует очень осторожно, поскольку в новой обстановке питомец может проявить агрессивность.

Скрещивание отнимает много энергии, у пекинесов нередко встречаются обмороки. Поэтому необходимо внимательно смотреть за состоянием собаки. Лучше на какой-то период времени прерывать питомцев.

Время спаривания большого значения не имеет, гораздо важнее определить точный день для случки пекинесов.

Процесс оплодотворения именуется замком. В этот период собака должна избегать травм половых органов.

Сделав правильный выбор кобеля и продумав процесс вязки, можно получить здоровое поколение щенков.