Беременность и фазы роды пекинесов

Пекинес, как и любая другая порода, требует внимания в период беременности. Особый уход нужен животным этой породы тогда, когда наступили поздние сроки беременности. Ниже рассмотрим правила ухода за пекинесом, который совсем скоро родит.

Уход за пекинесом в последний месяц беременности и за несколько суток до начала родовой деятельности.

В последний месяц беременности и последние дни до родов важно много внимания уделить животному. Необходимо:

Не перекармливать собаку, так как ожирение получит не только собирающееся ощениться животное, но и щенята (если этот момент проигнорировать, риск возникновения необходимости в кесаревом сечении возрастет в разы).

В последний месяц беременности пекинес должен получать назначенную ветврачом дозу кальция (в противном случае сразу после родов может возникнуть послеродовая эклампсия).

За 10 суток до предполагаемой даты родов и в течение 10 суток после них нельзя давать питомцу сырые мясопродукты (если животное этот продукт очень любит, нужно хотя бы сократить его количество, так как поступающая в организм в избытке белковая еда может также вызвать эклампсию).

В последний месяц беременности следует продолжать давать животному специальные витаминные комплексы. На спец.добавках обязательно должно быть обозначение «для беременных собак и животных, которые находятся в стадии лактации».

За 10 дней до предполагаемых родов необходимо животному приготовить новое место для сна. Важно, чтобы это был приятный для собаки укромный уголок.

Так как на поздних сроках у животных еще сильнее учащается мочеиспускание, важно почаще предлагать пекинесу сходить в туалет (стоит позаботиться об устройстве лотка для собаки, если животное проживает в многоэтажке и если на улице холодная зима). Если собака проживает в частном доме, ее можно выводить на улицу, но стоит оградить от контакта с другими животными.

В последний месяц беременности нужно следить, чтобы собака не проводила время на мокрой поверхности. Брать на руки пекинеса на поздних сроках не стоит. Но если уж возникла такая необходимость, нужно животное аккуратно брать под грудь.

За 10 суток до предполагаемых родов в области живота шерсть следует состричь. Благодаря этому, процесс родовспоможения будет облегчен. Понять, что скоро наступит долгожданный день «икс» можно по скачкам ректальной температуры. Обычно за 7 дней до родов она может то подскакивать, то падать. Собака за несколько дней до родового процесса становится тревожной, может периодически скулить.

Фазы родов пекинесов

Роды у пекинесов, как и у других небольших собак, происходят в несколько стадий.

Первая фаза

Она является подготовительной. Ее длительность занимает 12 часов (у нервных животных она может длиться сутки). На этой стадии шейка матки расширяется и из влагалища животного выделяется порция слизи. Собака в этот период начинает сильно беспокоиться. У нее дыхание становится очень частым. Животное может ощущать схватки, не сопровождающиеся потугами. В этот период ректальная температура у самки пекинеса понижается.

Вторая стадия

На данном этапе отходят околоплодные воды. После этого происходит долгожданный выход из родовых путей щенят. Это самая ответственная стадия, так как она сопровождается сокращением матки и потугами. Важно не перепутать данную стадию с другими фазами (известны случаи, когда неопытные владельцы собак, принимающие роды самостоятельным образом, путали стадии и давали собаке стимулирующие препараты, усугубляя ситуацию).

Чтобы понять, что началась вторая стадия, нужно смотреть на признаки. Существует три критерия, которые указывают на начало второй фазы. Это:

возврат ректальной температуры до нормальных значений;

отхождение вод;

напряжение брюшных стенок, потуги.

Обычно от начала второго этапа до его завершения проходит 2-4 часа. Щенки появляются на свет с промежутком от 5 минут до 2 часов. Известны случаи, когда интервал между появлением щенят составлял около 2 суток.

Третья фаза

Выход последа (плаценты). Послед выходит обычно через 10-15 минут после появления щенка. После 2-3 щенят может выйти несколько «детских мест».

Четвертая стадия (послеродовой период)

Длится она от начала выхода плаценты до момента, когда полностью восстановятся половые органы собаки. В норме стадия эта охватывает три недели. Именно столько из влагалища пекинеса наблюдаются выделения. О том, что четвертая стадия протекает хорошо, говорят выделения, которые не имеют зловонного запаха. Признаком правильного течения восстановительного процесса является нормальная ректальная температура и отсутствие у животного угнетенного состояния.