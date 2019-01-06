Уход за новорожденными пекинесами и мамой в первые сутки после родов

Ветеринары не рекомендуют новорожденных щенков подкармливать искусственным образом, если мама здорова и у нее есть молоко.

Если возникла острая необходимость в подкармливании искусственным молоком, нужно позаботиться о том, чтобы не было смешанного прикорма (не должно быть частичной подкормки материнским молоком и частичной подкормки искусственным составом), так как подобные действия приведут к проблемам с ЖКТ у щенков.

Запрещено обрабатывать пупки новорожденным малышам и использовать для этих целей дезинфицирующие спецсредства.

На месте, где проходил родовой процесс, важно сменить полотенце, а также газеты. Новорожденные малыши должны находится на хорошо подготовленной чистой поверхности.

Есть еще свод простых правил, касающихся ухода за новорожденными малышами, которые нужно помнить:

Важно в течение первых 4-5 суток позволить щенкам наладить связь с матерью. В этот период не стоит трогать новорожденных малышей. Аккуратно брать на руки можно их только тогда, когда нужно перестелить газету, например. Если некоторые недавно появившиеся на свет щенки еще не смогли найти сосок матери, нужно им помочь. Чтобы первое молоко пошло, можно нажать на сосок и выжать из него одну каплю. Важно следить за температурой в коробке. Если щенки холодные, значит, в коробке холодно. Если малышам в коробке жарко, их язычки и ушки будут ярко-красными. Кожа щенка является своеобразным детектором. Если малышу жарко, она может быть слишком сухой и красной. Новорожденных щенков необходимо взвешивать на электронных спецвесах каждый день (делать это есть смысл в течение первых 21 суток). Поверхность весов необходимо обеззараживать перед тем, как взвесить на ней щенков. Вес каждого малыша необходимо записывать. Если щенок продолжительное время не набирает вес, следует обратиться к ветеринару.

Существуют также рекомендации, касающиеся ухода за матерью. Эксперты утверждают, что недавно родившей собаке сразу после родов необходимо:

поставить поближе лоток с водой, так как она не захочет далеко отходить от новорожденных малышей;

если для пекинеса роды оказались сильнейшим стрессом, можно в течение 5 суток после родов сделать ему укол магнезии внутримышечно (2,5 кубика вещества будет достаточно)

впервые мясо можно дать родившей недавно собаке только на 10 сутки (желательно, чтобы это был не сырой продукт).

Выше изложенный материал говорит о том, что принимать роды и ухаживать за мамой и новорожденными щенками несложно. Важно помнить о приведенных выше правилах и строго соблюдать их.