Аффенпинчер: происхождение, особенности характера и уход

Аффенпинчер — собачка компактного и маленького размера. Глядя на нее, самое первое, что бросается в глаза, это мордочка, которая напоминает обезьянью. А все потому, что вокруг головы образуется некий ореол из жесткой шерсти. Собака относиться к семейству пинчеров и является самой маленькой среди них, а также самой редкой и обладает очень оригинальной внешностью. Отличительной особенностью этой породы является отменное здоровье и практически полное отсутствие генетических заболеваний.

Приблизительный рост аффенпинчера от 25 до 30 см, а вес составляет 4-6 кг. Они обладают черным окрасом, жесткой шерстью и подшерстком. Иногда допускается небольшой подпал седого, серебристого или красноватого оттенка, подпалины имеют хаотичное расположение. Считается, что чем беспорядочнее и больше торчит шерстка, тем красивее песик. Схожесть с обезьяной придают кустистые густые брови, бородка и бакенбарды. Несмотря на небольшой размер, тело собаки должно быть сильным, живот слегка втянутым, квадратной формы. Глаза черного цвета, круглые, вокруг них кустистая шерсть, веки и нос также черного окраса. Челюсть у этой породы выдвинута немного вперед, зубы крепкие, белого цвета, присутствуют небольшие клыки. Ушки стоячие, высокие. Мускулистая и сильная шея. Хвост по форме должен напоминать серп. Конечности прямые, передние немного короче задних.

К недостаткам породы можно отнести: недостаточно сбитое тело и низкая посадка, если окрас не черного цвета, гладкая и шелковая шерсть, глаза светлого тона, длинные лапы.

Происхождение

Это порода имеет немецкие корни. Оказывается, что эта комнатная и декоративна собачка, некогда была выведена для борьбы с грызунами. Также она отгоняла своим громким лаем любого чужого, кто посмел приблизиться к охраняемым ею конюшням. Как известно, они обязаны своим происхождением пинчерам. И начали набирать популярность уже в ХХ веке. Однако, сначала аффенпинчеры имели более крупный размер и заводчики стали превращать их в более миниатюрных собачек, работая над их уменьшением. 1986 год стал знаменательным для этой собаки, так как именно тогда, в Брюсселе их признали самостоятельной породой.

Характер и повадки

Отличительной особенностью породы является ревностное отношение к своему хозяину. Они энергичны и дружелюбны, в меру игривые, но в то же время абсолютно бесстрашные при чувстве опасности.

Миролюбиво расположены к другим домашним питомцам, если адаптированы к ним с детского возраста, но кроме грызунов, на них собака будет вести охоту. Такую породу не рекомендуется заводить в семью, где есть маленькие дети, потому что песик имеет особенность защищать свои игрушки и пищу.

Аффенпинчеры насторожено относятся к чужим незнакомым людям, но обожают свою семью и очень любят проводить время с хозяевами. Дружелюбны с собаками своей породы. Очень любознательны и любопытны, поэтому хозяева должны быть готовы к тому, что пес будет все время их сопровождать.

Главное качество породы – уверенность в себе, собака может начать доминировать и даже посчитать, что в доме главная она, поэтому важно начинать воспитывать и пресекать нежелательные повадки с раннего возраста.

Упрямство, доставшееся этой породе с рождения, мешает дрессировке и выполнению команд. Запоминает собака их хорошо, а вот выполнять не торопится. Хозяину такого пса придётся приложить усилия и найти особый подход к ней. Появление такого питомца в доме, несет с собой жизнерадостность и доброту. Скучать такой песик точно не даст.

Выгул

В целях безопасности, песика следует выгуливать на поводке. Так как эта порода обладает возбудимым нравом, другую собаку она может воспринять как реальную угрозу и попробовать накинуться на нее, даже не смотря на то, что она большего размера. Поэтому нужно иметь возможность это предотвратить путем выгула на поводке. В основном аффенпинчеру не требуются долгие прогулки, он будет рад короткому, но активному времяпровождению со своим хозяином, так как любит, чтобы с ним играли.

Особенности ухода

Особое внимание следует уделять состоянию глаз и ушей, чтобы избежать всевозможных заболеваний. Так как шерсть у таких собак жесткая, то и вычесывать ее необходимо сначала жесткой щеткой, а затем применять пуходерку. У этих собак могут появляться колтуны, которые лучше пробовать распутывать руками, действуя против направления роста шерсти. Во избежание подобного, им рекомендуется модная стрижка, но при должном уходе это не обязательно. Купают песиков, если есть такая необходимость. А еще они гипоаллергенные, поэтому не вызывают нежелательных реакций у чувствительных людей.

Питание

Как и многих других маленьких собак, из-за высокого метаболизма эту породу также нужно часто кормить, но важно, не перекармливать. Если питомец отказывается от еды, не следует его уговаривать, миску нужно убрать и предложить еду в следующий прием пищи. Питание может быть сухим кормом и натуральной пищей. Однако у собак табу на такие продукты, как: сырое мясо свинины, картофель и бобовые, кости, речная рыба, сладкая и копченая пища.

Если собака будет питаться натуральной пищей, тогда в питании необходимо выдерживать баланс белков, жиров и углеводов, беря во внимание особенности породы. Ежедневно давать каши, овощи, фрукты, морскую рыбу, яйца, субпродукты и нежирное мясо, а также творог и кисломолочные продукты.