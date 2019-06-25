Болезни и профилактика у бишон фризе

Бишон фризе – порода собак с хорошей стойкостью к болезням. Животное редко переносит генетические заболевания. Но, требует правильного ухода, хорошего питания для поддержания здоровья.

Здоровье Бишон фризе

Домашнее животное хорошо чувствует себя при домашнем содержании, на природе не выживает. Собака нуждается в регулярных физических нагрузках, прогулках. Данная порода славится своей продолжительностью жизни –до 15 лет. Бывают случаи, когда питомец достигает 18-19 лет. Собака восприимчива к ряду заболеваний, но всем они не являются смертельно-опасными для животного.

Болезни

У бишон фризе чаще всего распространяются следующие заболевания:

Сахарный диабет. Возникает при неправильном питании животного – обилие углеводов и жирной пищи. В группу риска относят собак, которые достигли 7 лет. Основными симптомы сахарного диабета у собак – резкая потеря веса, сильная жажда, вялость, частое мочеиспускание. К сахарному диабету чаще всего добавляются проблемы с кожей и волосяной частью животного; Катаракта. Характерна больше для взрослых собак, но встречается и у молодых особей. Может быть, как врожденной, так и приобретенной. Основной признак катаракты – помутнения в глазах. Животное начинает плохо видеть, заметно теряется в среде; Аллергия. У животного может возникнуть аллергическая реакция на продукты животного происхождения (яйца, куриное мясо, молоко, говядина). Реже встречается реакция на некоторые виды круп. Пищевая аллергия проявляется в виде возникновения раздражения на коже. Встречаются аллергические реакции и на лекарство, чаще всего антибиотики. Реакции характерны высыпаниями на коже; Гипотрихоз – поражение волосяного покрова. Заболевание проявляется непосредственно после рождения. Животное может родиться лысым или потерять шерсть в интервал первого месяца жизни. Основные признаки – локальное облысение на голове или в височной части. Заболевание не подвергается лечению. Но, важно исключить тот факт, что облысение животного не является сигналом развития других дерматологических процессов. При постановке диагноза «гипотрихоз» продолжительность и качество жизни собаки не уменьшается. Болезнь влияет только на покровы и изменяет привычный вид бишон фризе; Мочекаменная болезнь. Образование камней в почках будет следствием неправильного питания, развития бактериального или инфекционного заболевания. Так высокая концентрация белка и натрия в корме – одна из причин развития мочекаменной болезни. Животное теряет аппетит, часто мочится, явно испытывает боли при мочеиспускании. В моче может появиться кровь. Заболеванием чаще всего страдают собаки в возрасте 4-6 лет. Важно, при первых проявлениях мочекаменной болезни срочно обратится к ветеринару; Заворот век. Заболевание века чаще всего распространяется на животных с округлой головой и выраженными лобными долями. Складки на коже также становятся причиной заворота век. Патология проявляется тем, что край века животного заворачивается во внутрь, натирая и раздражая роговицу. Основные симптомы – спазм века (питомец сильно прищуривается, когда хочет что-то рассмотреть), выделения из глаза – гной, слизь. Результатом заворота век будут эрозии или язвы роговицы. Лечение заболевания осуществляется только хирургическим способом; Вывих коленной чашечки. Проявляется хромотой у собаки. Причиной возникновения будут травмы в области коленного сустава. Это может случиться после неудачного прыжка, падения или удара. Определить вывих можно пальпацией коленной чашечки и почувствовав ее смещение. Существуют четыре стадии развития заболевания. Последняя проявляется болезненностью при ходьбе. Четвертая стадия требует оперативного вмешательства.

Профилактика болезней

В качестве профилактики болезней необходимо организовать для животного хорошее питание, согласно возраста и регулярные прогулки. Не стоит давать собаке еду со стола, поскольку некоторые продукты могут вызвать аллергию. Некоторые заболевания бишон фризе носят возрастной характер. Поэтому важно менять питание с возрастом. Также важно изначально заводить животное с документами. Родители должны иметь родословную, карту прививок. Для животного важны своевременные прививки и посещения врача.