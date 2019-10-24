Бигль: характер, повадки и уход

Порода Бигль является одной из древнейших среди охотничьих собак. В происхождении породы есть разногласия сторонники первой версии говорят, что впервые бигли появились в древней Греции, а другая сторона утверждает, что свое начало данная порода берет в Римской империи. Но выводом этой породы начали заниматься в Британии, поэтому все-таки порода обладает английскими корнями.

Описание внешнего вида породы

Бигль, является гончей охотничьей собакой. По размерам бигль не вырастает больше сорока сантиметров в холке, обычно это собачка с укороченными лапками и с длинными ушами. Вес взрослой собаки около шестнадцати килограмм, крепкое, коренастое телосложение. Бигли относятся к короткошерстным породам, причем длина шерсти одинакова по всему телу.

Ушки у этой собаки мягкие, свисающие вниз, имеют округлую форму, если их выпрямить, то они должны доставать до кончика носа. Шея немного удлиненная, это помогает идти по следу.

Задние лапки собаки служат отличной опорой для ходьбы и имеют мускулистые бедра и скакательные суставы. Бигль имеет добрые глаза, в которые невозможно не влюбится. Обычно они темного коричневого цвета, крупные, но не выпуклые. Хвостик маленький, прямой.

Окраска бигля

Самой распространённой окраской выступает трехцветный окрас включающий в себя белый, рыжий и черный цвета. Часто его называют «триколор». Могут встречаться и собаки с двухцветным окрасом, чаще белые с рыжими, лимонными или золотыми пятнами, намного реже с черными.

Единственное что встречается у всех собак этой породы при любом окрасе, белый кончик хвоста и рыжая маска на мордочке.

Повадки и особенности характера бигля

Бигли очень любят детей, они добрые и ласковые, очень любят играть. Они подвижные и непоседливые поэтому будут с удовольствием бегать и играть с детишками. Так как эта порода охотничья, то она станет хорошим помощником для охотников.

Особенности характера

Псы этой породы дружелюбны, они любят внимание и ласку.

Активность бигля не знает предела, они могут часами гулять, бегать и резвиться без устали.

Бигли плохо переносят одиночество, они компанейские собаки.

Свободолюбивые и своенравные, скорректировать эти черты характера поможет дрессировка. Необходимо показать питомцу кто из вас главный. Тренировку лучше всего начинать с раннего возраста, пока характер только формируется.

Любознательность, это черта немного опасна для собаки, потому что исследуя что-то новое, они настолько увлекаются, что могут уйти далеко от хозяина и дома. Поэтому на прогулке лучше всего держать питомца на поводке.

Если вы правильно воспитаете собаку, то она станет веселым, верным и преданным другом, который никогда не даст вам скучать.

Особенности ухода

Для любой собаки важен уход за ней, и бигль не исключение, если вы будете правильно ухаживать за вашим питомцем, он будет долго радовать вас своим жизнелюбием. Продолжительность жизни этой породы в среднем 15 лет, но этот срок можно и увеличить, заботясь и ухаживая за вашим любимцем.

Прогулки должны быть ежедневными, желательно 3 раза в день в среднем по 30 минут.

Мыть биглей часто, не рекомендуется достаточно один раз в три месяца. Но обязательно нужно вычесывать у них шерсть, особенно при линьке. Протирать мокрой тряпочкой, чистить ушки и мыть глазки.

Обязательно после прогулок осматривайте любимца, на наличие клещей и других паразитов.

Обязательно нужно делать прививки. Ведь есть инфекционные болезни опасные для жизни бигля.

Кормление

У вашего питомца должно быть две миски для воды и еды. Питание собаки должно быть сбалансированное и регулярное, так как бигль не знает меры в еде, нужно контролировать его порции. Эта порода склонна к ожирению, поэтому не желательно кормить их жирной пищей.

Маленьких щенят рекомендуется кормить шесть раз в день, после двух месяцев и до полугода – четыре раза, с шести месяцев до года – три раза, а уже после года собак кормят два раза в день.

В ежедневном рационе бигля должны быть только полезные и сбалансированные продукты: овощи, нежирное мясо, каши, рыбу без костей, фрукты и т.д. Вес взрослого бигля должен быть не больше 15 килограмм.

При соблюдении всех правил по уходу и кормлению, верный друг будет радовать вас долго.