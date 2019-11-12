Чем болеют собаки породы бигль

Бигль является одной из самых известных пород собак в мире. Как и все животные, бигли подвержены различным заболеваниям, связанных с их физиологией.

Наиболее часто встречаются проблемы с ушами, кожей и глазами. У биглей очень хороший аппетит и его необходимо постоянно контролировать, чтобы не допустить ожирения.

В целом, собаки этой породы вполне здоровы, редко страдают от вирусов или других серьезных патологий.

Распространенные болезни

Как уже было отмечено, чаще проблемы возникают с глазами, ушами и кожей.

Заболевания глаз

Очень важно регулярно проверять зрение домашнему питомцу, чтобы предотвратить развитие тяжелых заболеваний, среди которых могут быть:

Микрофтальмия – в этом случае наблюдается неправильное развитие глазных яблок, они значительно меньше в размерах. Может страдать как один глаз, так и оба.

Глаукома – регулярное повышение глазного давления, которое может привести к полной слепоте.

Катаракта – это помутнение хрусталика, которое также приводит к потере зрения.

Дисплазия сетчатки –ключевую роль играет наследственный фактор, заболевание влияет на ночное зрение биглей. Также вызывает слепоту.

Заболевания кожи

К общим кожным болезням относятся:

Алопеция – собака частично или полностью теряет шерсть.

Кожная астения – при таком заболевании кожа животного сильно истончена, что приводит к повреждению дермы.

Кожная астения – при таком заболевании кожа животного сильно истончена, что приводит к повреждению дермы. Атопический дерматит – причиной патологии становится аллергия и окружающая среда.

Пиодермия – вокруг хвоста, в области половых органов и кожных складок образуются воспаления гнойного характера.

Чесотка – на различных участках кожи появляются красные зудящие пятна из-за заражения небольшими клещами.

Заболевания ушей

Проблемы с ушами у собак данной породы встречаются довольно часто и причиной тому является их большой размер. Ушной канал из-за длины не получает достаточной вентиляции.

В ушном проходе начинает появляться инфекция, которая помимо доставляемого дискомфорта может привести к потере слуха.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

У биглей нередко диагностируется стеноз клапана легочной артерии, при этом желудочковый канал сердца значительно меньшего размера. Сердце вынуждено работать с удвоенной силой, чтобы перекачивать кровь. У собак наблюдается повышенная утомляемость, появляется сильная одышка. Питомец может внезапно потерять сознание, не исключен летальный исход.

Диагностировать болезнь можно с помощью УЗИ, электрокардиографии и эхокардиографии.

Проблемы с позвоночником

Генетическая предрасположенность часто является причиной наличия следующих проблем с позвоночником:

Заболевание межпозвоночного диска – питомец может испытывать сильную боль, иногда наступает паралич. Причина – повреждение дисков, оказывающих давление на позвонки.

Множественная эпифизарная дисплазия – разрушение тазобедренных суставов. Боль сопровождается острой болью и хромотой.

Стероид-чувствительный менингит – аутоиммунное заболевание, поражает нервную систему биглей.

Неврологические проблемы

У собак породы бигль часто встречается эпилепсия. Может проявляться в виде судорог, эпилептических приступов, потери сознания.

Ожирение

Из-за хорошего аппетита, биглей часто перекармливают, что становится причиной ожирения. Чтобы избежать этого, собаке необходимо приобретать только качественный корм.

Профилактика болезней

Для профилактики различных заболеваний важно регулярно показывать любимого питомца ветеринарному врачу. Продлить жизнь собаке можно, соблюдая правильный рацион питания, обеспечивая питомцу необходимую физическую активность, а также соблюдать гигиенические нормы.