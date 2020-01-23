Чем болеют бордер-терьеры: профилактика

Бордер-терьер – идеальная порода для тех, кто ищет верного «друга» на долгие годы. Особого ухода не требует, но нормальный ежедневный выгул придется обеспечить – несмотря на небольшие размеры этого терьера нельзя назвать «карманной» собачкой. Если решились завести щенка этой породы, стоит знать больше о здоровье бордер-терьеров и заболеваний, характерных для породы.

Здоровье породы бордер-терьер

Бордер-терьеров начали разводить еще в XVII веке, с того времени человек не пытался улучшить искусственно их характеристики. Это сыграло «на руку» породе, обеспечив ее хорошим иммунитетом и устойчивой психикой.

При условии, что брать щенка из хорошего питомника и от здоровых родителей, проблем с его здоровьем не будет. Это не означает, что заботиться о собаке вообще не надо. Обеспечьте хороший уход, питание и физическую активность – поверьте, этого хватит.

Бордер-терьеры – долгожители. Средняя продолжительность жизни составляет 12-13 лет, а некоторые из них способны прожить до 15 и более лет.

Из особенностей породы, сформированных генетически: несмотря на короткую шерсть, бордер-терьеры не переносят жары. При температуре выше 30°С все нагрузки следует уменьшить, а температуру в помещении регулировать при помощи кондиционера. Иначе у собаки может случиться тепловой удар. Также чувствительно реагирует они на анестезию, что может осложнить любую операцию.

Эти терьеры – прирожденные охотники и, как у многих охотничьих пород, у них очень высокий болевой порог. Это нужно, чтобы собака могла долго идти по следу, преследовать и не чувствовать усталости. Теперь, когда бордер-терьеров часто заводят как собак-компаньонов, эта особенность может принести вред. На прогулке собаки не сидят на месте, им нужно исследовать все вокруг, а во время этого легко можно занозить лапу. Пес не почувствует боли, а тем временем может развиться инфекция. Проверяйте всегда лапы, морду на предмет порезов, царапин, ран, чтобы вовремя вылечить своего питомца.

Болезни породы

Бордер-терьеры могут часто страдать аллергией, поэтому антигистаминные средства должны быть всегда под рукой. Обычно аллергия проявляется как зуд, слезящиеся глазки, насморк. На коже могут быть высыпания или покраснения, причем видны они в тех местах, где меньше всего шерсти (уши, подмышки, область анального отверстия).

В основном бордер-терьеров считают здоровой породой, которая болеет редко. Это не означает, что хозяин не столкнется с болезнью питомца ни разу. Просто шансов, что тот серьезно заболеет, намного меньше, особенно, если щенок куплен у профессионального заводчика. Многие серьезные болезни, характерные для породы, знающий человек у щенка распознает сразу. К таким серьезным заболеваниям относятся:

болезнь Спайка – это нарушения мозговой деятельности, внешне проявляющиеся приступами судорог;

губчатая лейкоэнцефаломиелопатия – видна в раннем щенячьем возрасте, ее выдает мелкая дрожь тела после любого движения;

атаксия щенков – не лечится, с возрастом состояние ухудшается, в раннем возрасте болезнь выдают раскоординированность, нистагм глаз и шаткая походка с частыми падениями.

Такие заболевания встречаются нечасто, имеют наследственную породу. Если же такой щенок рождается, то шансы его на здоровое существование невелики – чаще всего их выбраковывают.

Среди породных болезней, характерных для собак старшего возраста, выделяют: дисплазию тазобедренного сустава, катаракта, крипторхизм (неопущение яичек). К счастью, подобные проблемы поддаются коррекции и лечению, если обратиться к ветеринару вовремя. Щенки с генетически уродствами рождаются крайне редко.

Профилактика болезней

Если хотите, чтобы ваш пес был здоровым, заботу о нем нужно проявлять уже с самого начала. Основой этого должна стать регулярная гельминтация и вакцинация: щенят прививают в возрасте 8 и 12 недель, а далее – один раз в год, а профилактику против глистов делают 4 раза в год. За счет вакцинации снижается риск заболеть на:

бешенство;

чумка;

коронавирус;

трихофития;

парагрипп;

лептоспироз.

Чтобы организм оставался здоровым, больше внимания уделяют питанию. Бордер-терьеры – обжоры и будут уплетать все, что им дают. С таким хорошим аппетитом риск заболеть ожирением слишком велик. Лучше всего их кормить качественным кормом для собак и в соответствии с весом собаки.

Такие продукты, как картофель или ржаной хлеб, лучше не давать. В остальном хозяину нужно следить за чистотой ушных раковин и глаз, подстригать ногти один раз в месяц. Шерсть вычесывают не меньше двух раз в неделю, а вот купать собаку нужно гораздо реже.

Вот такие нехитрые рекомендации дают эксперты тем, кто решается завести бордер-терьера!