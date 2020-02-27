Бостон-терьер: собака для города

Тихий дома, активный на улице. Бостон-терьер — идеальная городская собака. Всегда счастливый, общительный, наполненный энергией позитива, этот пёс покорит каждого члена семьи. Он позволит тискать себя и целовать, но при этом станет верным охранником.

Описание породы

Уже более ста лет бостонцев разводят как семейных собак, ласково называя джентльменами. Это превосходный пёс-компаньон с утолщённой мордой, похожей на бульдожью. Мощный, короткошёрстный, с компактным корпусом, он станет верным другом на 13 лет. Относится к категории маленьких догообразных.

Порода выведена в США как результат случайного скрещивания английского бульдога с белым английским терьером. Крепыши были с округлыми головами, поэтому их звали «круглоголовые Були». С первой выставки в 1878 году бостонцы покорили мир.

Особенность породы — короткий вздёрнутый нос. Из-за этого бостонцы не могут охлаждать воздух, который идёт в лёгкие, что чревато тепловым ударом. Многие авиакомпании не берутся перевозить бостон-терьеров в грузовом отсеке, опасаясь за их здоровье. Это регламентировано специальными правилами.

Характер и повадки

Бостонец в меру интеллигентен, очень адекватен и предсказуем. Даже ребёнок легко научит его подавать хозяину лапу, а также командам « апорт » , « сидеть » и другим. В характере проскальзывают нотки упрямства.

Этих псов владельцы ценят за уравновешенную психику и недрачливость. Они не будут создавать проблем на прогулке, строя из себя лидеров стаи, и даже демонстративно обидятся, если на них прикрикнуть. Разочарование в хозяине моментально отразится на впечатлительной мордашке.

Мячик с верёвочкой станет любимой игрушкой четверолапого друга. Выбирать пластиковые безделушки для речки не потребуется, поскольку все бостонцы очень плохо плавают.

4 факта о бостон-терьере

Бруски, бостонский терьер из Техаса, обладает рекордным размером глаз — их диаметр 28 мм. За это он занесён в Книгу Гиннеса как пёс с самыми большими глазами. Бостон-терьер Стабби стал звездой Первой мировой войны, поучаствовав в 17 европейских сражениях. Он пережил газовые атаки, был ранен в лапу. Умиляясь подвигам, француженки создали для него эксклюзивную форму, на которой красовались нашивки и даже трофей — немецкий Железный Крест. Самый известный современный бостон-терьер принадлежит президенту Финляндии. Ленну присутствует с главой государства на всех официальных торжествах, но больше всего любит церемонию вручения рождественских подарков. Эта порода является более 40 лет официальным символом американского Массачусетса.

Особенности ухода и питания

Бостонские терьеры плохо переносят морозы, поскольку у них короткая шерсть. Их недопустимо содержать на улице. Для зимы лучше купить утеплённый комбинезон. Ветеринары советуют использовать не ошейник, а шлейку, ведь у собак этой породы из-за короткого носа бывают проблемы с дыханием. А ещё они могут фыркать и храпеть — это не повод для беспокойства, а норма.

У бостонцев маленький желудок, но бездонные глаза. Щенку следует давать еду до шести раз в день, а с полугода его можно будет перевести на двухразовое питание. В рационе любимца должны быть рыба, мясо, перепелиные яйца (они гипоаллергенны), творог, овощи. Исключите трубчатые кости. Если пёс предпочитает сухой корм, необходимо, чтобы миска с водой была полной всегда.