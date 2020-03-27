Болезни Бостон-терьера

Первая официальная порода США, любимец детей, настоящий семьянин и интеллигентный джентльмен – и это еще не полный перечень титулов бостон-терьера. Суровый на вид пес, мускулистый и мощный, с короткой бульдожьей мордой на самом деле – любитель домашнего очага и спокойствия в семье, а его милой улыбке позавидуют голливудские актрисы. Неприхотливый в уходе, и не требующий частых прогулок, для представителя этой породы главное – любовь и внимание хозяев.

Здоровье и уход

Бостонцы в среднем живут около 15 лет, хотя нередки случаи, когда собаки доживали до 20 и даже дольше. Их здоровье очень тесно связано с генетикой. Бостон-терьеры считаются крепкими собаками и в течении жизни болеют нечасто, но перед покупкой следует проверить их на наличие врожденных болезней.

Какого-то специфического ухода собака не требует, как и большинство короткошерстных видов. Уязвимое место породы – большие глаза, они подвержены частым воспалениям и травмам, из-за чего желательно протирать их 3-4 раза в неделю салфеткой, смоченной в теплой воде или слабой чайной заварке.

Купать бостонцев нужно 2-3 раза в год с использованием специальных средств. Лапки желательно мыть после каждой прогулки.

1-2 раза в неделю расчесывать шерстку.

Подстригать когти по мере роста. Собаки аккуратные, когти об асфальт не стирают.

Чистить уши раз в неделю и протирать мордочку после еды, ведь из-за особенностей строения едят бостонцы как поросята.

Представители породы склонны к ожирению и обладают маленьким желудком, перекармливать их нельзя. Кормить собак следует дважды в день. Утром порция больше, вечером меньше.

Долго гулять бостонцы не любят, получасовой прогулки утром и вечером для них достаточно. Плохо переносят морозы и жару.

Болезни породы

Чаще всего тяжелые болезни бостон-терьера врожденные. Могут проявиться как в раннем возрасте, так и раскрыться уже во взрослом. Распространенные:

Глухота. При покупке питомца обязательно следует проверить, есть ли слух у щенка;

Гиперадренокортицизм – патология эндокринной системы, характеризуется устойчиво повышенным уровнем кортизола в крови. Обычно проявляется в «пожилом» возрасте около 10-12 лет;

Крипторхизм – возникает в случае, если яички не опустились в мошонку;

Брахицефальный синдром. Это нарушение дыхательных функций. У бостонцев связано со строением черепа;

Гидроцефалия, врожденное заболевание, связанное с несоответствием размера головного мозга и черепной коробки. Из-за разницы возникает повышенное давление в мозговых желудочках и уменьшается размер нервной ткани, что приводит к тяжелым последствиям для здоровья собаки.

Болезни, которые собака получает в течении жизни:

Атопия, демодекоз и подобные им кожные заболевания;

Проблемы опорно-двигательного аппарата;

Катаракта.

Помимо этого, бостонцы подвержены развитию онкологических болезней и заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а также опухолям головного мозга.

Профилактика

Первое, на что нужно обращать внимание – дыхание питомца. Как только у бостон-терьера появляются проблемы с восстановлением дыхания после прогулок или активных игр, или отдышка – необходимо показать его ветеринару. Да и в целом, при любом аномальном поведении следует обращаться к специалисту, ведь к перепадам настроения без причины собака не предрасположена.

Из рациона требуется исключить сахар и продукты с высоким содержанием сахара, трубчатые кости, острую, жирную и соленую пищу. Основой рациона для бостонца является белок, по этой причине следует кормить его мясом, рыбой, творогом или яйцами. Полезно к рациону добавлять и зелень, в перемолотом виде.

Нельзя забывать и о психическом здоровье питомца, бостон-терьер любит ласку и внимание. Грустит, когда кричат на него или на других членов семьи. Зато за любовь отплатит сполна, ведь более семейную и дружелюбную породу найти нелегко.