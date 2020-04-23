Характеристика и особенности породы вельш-корги кардиган

Характеристика и особенности породы Вельш-корги кардиган

Вельш-корги кардиган — это небольшая порода собаки, которую раньше использовали в качестве помощников пастухов. Собаки этой породы связаны с Вельш-корги пемброк родственными узами. Эта порода очень преданна своей семье. Они очень умные и легко обучаемые.

Происхождение

Это одна из самых старинных пород собак в Британии, настолько, что ее происхождение неизвестно. Однако многие считают, что порода возникла в уэльском графстве Кардиганшир, отсюда и ее название.

Вельш—корги кардиган

Эти собаки первоначально использовались в качестве стражей как собственности, так и стад. Однако, когда валлийские пастухи узнали о способности этой породы пасти стадо, они начали использовать их в качестве овчарок. Понемногу узнаваемость Вельш-корги кардиган уменьшалась, пока порода почти не вымерла. К счастью, некоторые породы выжили и произвели достаточно потомства, чтобы избежать вымирания.

До 1934 года Вельш-корги кардиган и Вельш-корги пемброк не считались отличающимися друг од друга породами, но совсем недавно было решено разделить оба сорта на две разные породы. К сожалению, Вельш-корги кардиган так и не восстановил свою прежнюю популярность.

Физические характеристики

Идеальная высота этих собак — 30 сантиметров. У них крепкое и сильное тело. У собак этой породы очень короткие и крепкие ноги с толстыми костями.

Их голова выглядит в каком-то роде как голова лисы. Нос черный и слегка выпуклый. У них средние нежные глаза. Глаза темного цвета, однако, голубые глаза бывают у собак черного цвета. Уши прямые с округлыми кончиками и довольно большие по отношению к общему размеру собаки.

Хвост довольно длинный и имеет сходство с хвостом лисы. Это одна из характеристик, которая помогает различать Вельш-корги кардигана от Вельш-корги пемброк, так как у последнего маленький хвост или его нет.

У собак этой породы короткая, жесткая шерсть. Цвет шерсти может быть любого цвета, но белый не должен быть преобладающим.

Характер

Эти собаки очень активны, умны и бдительны. Вельш-корги кардигану необходимо большое количество физической и умственной стимуляции, а также в человеческой компании. Ранняя социализация очень важна для этой породы. Социализировать эту породу нужно в молодом возрасте, чтобы взрослая собака не была агрессивной или необщительной.

Социализация также очень поможет в отношениях с другими собаками. Тем не менее, эта порода вряд ли когда-либо будет общительной по отношению к собакам своей же породы.

Помимо их склонности к агрессии с другими собаками и скрытности с людьми, у этой породы могут проявиться и другие проблемы с поведением. Их сильный пастуший инстинкт может привести к тому, что они начнут громко лаять. Иногда они могут даже покусывать ноги, пытаясь «погонять» людей. Этого поведения можно избежать, если обеспечить этим собак достаточное количество физических и умственных упражнений.

Забота

Уход за шерстью этой породы прост, и обычно достаточно просто вычесывать ее дважды в неделю. Не рекомендуется купать этих собак очень часто, потому что их шерсть может повредиться, поэтому это нужно делать только тогда, когда это действительно необходимо.

Физическая активность и стимуляция ума имеют основополагающее значение для хорошего сосуществования с этой породой. Они подвижные животные и нуждаются в прогулках дважды в день и в играх с хозяином. Для этого животного рекомендуются интерактивные игрушки, которые не дают собаке скучать и стимулируют мозговую активность, например: конг.

Тренировка и практика собачьих видов спорта, таких как: вольный стиль и соревновательное послушание, могут помочь направить энергию этой породы. Тем не менее, ловкость спорта не рекомендуется для этой собаки, поскольку она может повредить спину.

Эта порода любит человеческое общество, и лучше, если они живут в доме. Но если у вас есть время для тренировок и развлечений, то корги вполне сможет ужиться и в квартире.