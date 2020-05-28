Вельш-корги кардиган: болезни, лечение и прафилактика у породы вельш-корги кардиган

Вельш корги кардиган – достаточно выносливая собака, которая легко адаптируется к различным климатическим условиям. При должном уходе и сбалансированном питании, корги могут прожить до 15лет.

Однако существует ряд заболеваний, характерных только для этой породы. Склонность к ним заложена на генетическом уровне: ЦНС – эпилепсия; Заболевания крови – гемофилия; Глаза – вывих хрусталика, катаракта, глаукома, врастание ресниц, атрофия сетчатки; Опорно – двигательный аппарат – проблемы с суставами, заболевания позвоночника, дисплазия; Ожирение; Аллергии; Кожные заболевания – экзема.

Также, из-за особенностей строения тела – достаточно длинный и плотный корпус – для кардиганов характерны проблемные роды.

Лечение заболеваний корги кардиганов

Аллергия на продукты

Лечение: необходима срочная смена корма. Если собака питается натуральными продуктами, то лучше перевести ее на гречневую кашу с мясом. По мере исчезновения симптомов аллергии (зуда, расстройства стула), можно начинать вводить и другие продукты.

Экзема

Лечение: необходимо обрить шерсть вокруг поврежденного участка. Это обеспечит вентиляцию ранки, и поспособствует ее скорейшему заживлению. В запущенных случаях, рекомендуется антибактериальная обработка. Также, очень важно, чтобы в период лечения, собака не облизывала и не грызла рану.

Эпилепсия

Лечение: чаще всего приступы купируются путем введения противосудорожных препаратов. Если эпилептические припадки повторяются часто, то препараты колют на постоянной основе.

Дисплазия суставов

Это потеря подвижности конечностей. Начальная форма заболевания предполагает курс медикаментозного лечения и физиотерапию. Если болезнь прогрессирует, то без хирургического вмешательства не обойтись.

Ожирение

Лечение: собаку необходимо перевести на диетическое питание, а также разработать для нее комплекс физических нагрузок.

Болезни глаз

Как правило, такие заболевания лечат исключительно хирургическим путем.

Болезни крови

Лечение: симптоматическое. Специальные препараты, вводят по мере необходимости – если собака поранилась или перед операцией.

Болезни позвоночника

Лечение: введение обезболивающих препаратов. Очень важно, на период прохождения терапии, ограничить двигательную активность собаки. Если медикаментозное лечение не дало результатов, рекомендуется оперативное вмешательство.

Среди неизлечимых заболеваний можно выделить дегенеративную миелопатию. Чаще всего она встречается у собак преклонного возраста, но первые симптомы могут проявляться еще в молодости – слабость и дрожь в задних ногах.

Профилактика заболеваний

Чтобы уберечь свою собаку от неприятностей, рекомендуется придерживаться графика вакцинаций. А также, хотя бы раз в год, проводить полный медосмотр у ветеринара. Это позволит своевременно выявить заболевание и максимально быстро начать его лечение.

Генетическая предрасположенность к некоторым заболеваниям, еще не означает, что данная порода неполноценна. Просто, приобретая собаку, нужно учитывать эти ее особенности.