Характеристика и особенности породы вельш-корги пемброк

«…Собака — это не смысл жизни, но благодаря ей жизнь обретает особый смысл.» (Р. Карас).

Происхождение

По легенде, фламандские ткачи, прибывшие в Англию по приглашению Генри І, привезли с собой небольших собачек, которые старательно следили за домашним скотом, — не давали животным разбегаться, прикусывая сзади за ноги. Англичане стали называть корги «heeler»(кусающая пятки).

Первое признание пемброк получает на английской выставке собак в 1925 году. Позже поклонники рыжей улыбаки создадут настоящий Клуб корги.

В 1933 году пемброк становится членом Британского королевского двора (Елизавета ІІ получает в подарок от отца рыжего корги, без которого в последствии не обходится ни один прием).

Внешние характеристики, характер и повадки

Вельш-корги крепкие, приземистые, сильные, с немного удлиненным туловищем.Обычно имеют рыже-белый окрас разных оттенков и насыщенности.

Важная характеристика породы — ровная линия верха, овальная, не слишком опущенная грудь.

У пемброка плоский, широкий лоб, торчащие уши, расположенные достаточно высоко. Овальные коричневые глаза гармонично сочетаются с окрасом. Встречаются корги с голубыми, желтыми глазами, но это считается недостатком.

Раньше, по стандартам породы, хвост купировали, — сегодня эта процедура запрещена во многих странах. Пушистый закрученый хвостик — еще одна отличительная особенность вельш-корги.

Главное достоинство пемброка — доброжелательность. Он старается поддерживать хорошие отношения со всеми домочадцами, не показывает своих предпочтений.

Эти собаки сильно ориентированы на людей: любят большие компании, активно участвуют в играх, с удовольствием поют вместе с хозяином. Природная интуиция помогает им быстро ориентироваться в изменениях настроения людей.

Корги славятся своим чувством юмора — на лету придумывают как позабавить хозяина. Улыбчивость — фирменный знак этой породы.

Пемброки хорошо справляются с обязанностями няньки, — трепетно присматривают и оберегают малышей.

Благодаря высокому интеллекту, огромному желанию угодить хозяину, собаки этой породы легко обучаются с раннего возраста. Известны случаи когда маленький двухмесячных пемброк выполняет команду «сидеть».

Бесстрашие, свойственное пастушьим породам, — одна из черт этой породы. Корги — отличный сторож, всегда готовый защитить свой дом.

Особенности ухода

Чтобы вырастить крепкого, здорового пемброка необходимо соблюдать основные правила:

Регулярно проводите гигиенические процедуры (купание, расчесывание, чистку зубов).

Своевременно делайте щенку прививки, обрабатывайте противогельминтными препаратами.

Не кормите пемброка одновременно сухим кормом и обычной пищей — это приводит к нарушению пищеварения.

Соблюдайте режим кормления, не допускайте чтобы пес переедал, — корги быстро набирают лишний вес.

Категорически запрещено давать пемброку жирную, копченую, жареную пищу, вареные кости, шоколад, сырые яйца.

Для щенков до 6 месяцев недопустимы прыжки с высоты, ходьба по лестнице (высок риск растяжения связок и перелома косточек лап).

Правильное питание и уход, регулярные посещения ветеринара сохранят здоровье рыжему питомцу, который отплатит вам верной собачьей дружбой.