Здоровье и болезни вельш-корги пемброк

Вельш-корги-пемброк – собака выносливая и крепкая. Выведенная для работы на пастбище, эта овчарка в миниатюре приспособлена для бега, маневренности, долгих выгулов.

При этом сверхобщительный характер делает ее прекрасным товарищем и другом. Как правило, при хорошей генетике и должном уходе они живут долго и беспроблемно. И все же некоторые «слабые места» у этой породы имеются.

«Слабые звенья» здоровья корги

Поскольку лапы у собаки короткие, а тело продолговатое, ей не рекомендуют прыгать. Щенков, пока не вырастут, даже по лестницам советуют носить на руках, иначе они легко могут повредить сустав. Опорно-двигательный аппарат у корги – зона пристального внимания. У породы встречаются:

заболевания межпозвоночных дисков;

дегенеративная миелопатия;

дисплазия тазобедренного сустава.

Лучшая профилактика этих нарушений – регулярные обследования у ветеринара. Ожирение увеличивает риск получить проблемы с лапами или спиной, поэтому пемброка нельзя перекармливать, несмотря на его очень хороший аппетит.

Глаза и уши

У вельш-корги могут встречаться проблемы органа зрения, свойственные всем пастушьим породам:

катаракта;

дисплазия и атрофия сетчатки;

смещение хрусталика;

изъязвление роговицы;

глаукома.

При внимательном наблюдении за собакой становится заметно, что она неуверенно ориентируется в пространстве, натыкается на предметы. Лечение обычно хирургическое.

Стоячие уши тоже требуют постоянного поддержания чистоты, как и зубы, иначе на них образуется зубной камень.

Аллергии

Следствием пищевой аллергии может стать экзема: густая шерсть способствует быстрому размножению патогенных бактерий. Источник проблемы устраняется правильным подбором пищевого рациона, а сами кожные проявления – выстрижением участка и местным применением антибиотика.

Наследственные болезни

Иногда у корги встречаются редкие наследственные нарушения – болезнь Виллебранда и нарколепсия. Первое – это низкая свертываемость крови, как следствие, спонтанные кровотечения. А нарколепсия проявляется внезапным крепким сном среди активного дня и беспокойным — ночью. Это генетические патологии, эффективного лечения их нет. Поэтому у ответственных заводчиков носители этих заболеваний не участвуют в разведении.

Бывает у представителей породы также эпилепсия, ее приступы часто связаны со стрессами. В терапии используют противосудорожные и седативные препараты.

Также среди наследственных – склонность к образованию камней в почках и мочевом пузыре. Если она известна заранее, то риск уменьшается специальной диетой, недопущением переохлаждения, правильным режимом питья.

Профилактика

У корги почти всегда трудные роды и часто применяется кесарево сечение. Вообще, регулярные осмотры у ветеринарного врача – первоочередная задача владельца мини-овчарки. С качественным профилактическим и медицинским обслуживанием вельш-корги гарантирована долгая и счастливая жизнь.