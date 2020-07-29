Здоровье и болезни вельш-корги пемброк
Вельш-корги-пемброк – собака выносливая и крепкая. Выведенная для работы на пастбище, эта овчарка в миниатюре приспособлена для бега, маневренности, долгих выгулов.
При этом сверхобщительный характер делает ее прекрасным товарищем и другом. Как правило, при хорошей генетике и должном уходе они живут долго и беспроблемно. И все же некоторые «слабые места» у этой породы имеются.
«Слабые звенья» здоровья корги
Поскольку лапы у собаки короткие, а тело продолговатое, ей не рекомендуют прыгать. Щенков, пока не вырастут, даже по лестницам советуют носить на руках, иначе они легко могут повредить сустав. Опорно-двигательный аппарат у корги – зона пристального внимания. У породы встречаются:
- заболевания межпозвоночных дисков;
- дегенеративная миелопатия;
- дисплазия тазобедренного сустава.
Лучшая профилактика этих нарушений – регулярные обследования у ветеринара. Ожирение увеличивает риск получить проблемы с лапами или спиной, поэтому пемброка нельзя перекармливать, несмотря на его очень хороший аппетит.
Глаза и уши
У вельш-корги могут встречаться проблемы органа зрения, свойственные всем пастушьим породам:
- катаракта;
- дисплазия и атрофия сетчатки;
- смещение хрусталика;
- изъязвление роговицы;
- глаукома.
При внимательном наблюдении за собакой становится заметно, что она неуверенно ориентируется в пространстве, натыкается на предметы. Лечение обычно хирургическое.
Стоячие уши тоже требуют постоянного поддержания чистоты, как и зубы, иначе на них образуется зубной камень.
Аллергии
Следствием пищевой аллергии может стать экзема: густая шерсть способствует быстрому размножению патогенных бактерий. Источник проблемы устраняется правильным подбором пищевого рациона, а сами кожные проявления – выстрижением участка и местным применением антибиотика.
Наследственные болезни
Иногда у корги встречаются редкие наследственные нарушения – болезнь Виллебранда и нарколепсия. Первое – это низкая свертываемость крови, как следствие, спонтанные кровотечения. А нарколепсия проявляется внезапным крепким сном среди активного дня и беспокойным — ночью. Это генетические патологии, эффективного лечения их нет. Поэтому у ответственных заводчиков носители этих заболеваний не участвуют в разведении.
Бывает у представителей породы также эпилепсия, ее приступы часто связаны со стрессами. В терапии используют противосудорожные и седативные препараты.
Также среди наследственных – склонность к образованию камней в почках и мочевом пузыре. Если она известна заранее, то риск уменьшается специальной диетой, недопущением переохлаждения, правильным режимом питья.
Профилактика
У корги почти всегда трудные роды и часто применяется кесарево сечение. Вообще, регулярные осмотры у ветеринарного врача – первоочередная задача владельца мини-овчарки. С качественным профилактическим и медицинским обслуживанием вельш-корги гарантирована долгая и счастливая жизнь.