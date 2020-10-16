Характеристика и особенности породы вест-хайленд-уайт-терьер

Среди декоративных собачьих пород популярностью пользуется вест-хайленд-уайт-терьер. Таких животных часто покупают для содержания в городских квартирах. Но перед тем, как брать щенка, надо разобраться в особенностях его характера и ухода за ним.

История возникновения белых вестов

Вест-хайленд-уайт-терьер – порода древняя. Поэтому достоверной информации о ее происхождении нет. В источниках эпохи Средневековья есть упоминания о том, что предки сегодняшней породы появились еще в 12 столетии. Их вывели для охоты на мелких зверей. Но современные исследователи считают, что история вестов начинается на несколько столетий раньше. Родиной породы признана западная Шотландия.

Изначально собаки отличались большим разнообразием окрасов. Ценились палевые и тигровые разновидности. Белые особи считались болезненными, поэтому от таких щенков в помете избавлялись. В 19-20 столетии Аргайла Джордж Кэмпбелл и Эдвард Мэлком решили заняться разведением вестов.

Благодаря им порода обрела тот вид, в котором существует сегодня. Именитые шотландцы решили популяризировать именно белошерстных собак. В 1904 году в Шотландии потомок Джорджа Кэмпбелла открыл первый клуб почитателей вест-хайленд-уайт-терьеров. Вскоре появился питомник, в котором стали разводить такую породу.

В 1924 году было официально разрешено вест-хайленд-уайт-терьерам участие в выставках.

Внешний вид и особенности

Белые весты симпатичные и похожи на игрушку. Они невысокие, пушистые. Выглядят забавно. Стандарты породы: Высота — 23 см у сук и 30 см у кабелей. Масса тела варьируется от 7 до 9 кг. Шерсть длинная, густая, жесткая, ниспадает с живота.

На морде и лапах есть кудряшки. Тело крепкое, квадратной формы. Спина прямая и короткая. Шея плотная. Голова крупная и круглая. Глаза треугольной формы, черные или коричневые. Хвост короткий, прямой и толстый. Иммунитет у животных достаточно крепкий. Они не болеют вирусными заболеваниями. Но подвержены генетическим патологиям, которые дают о себе знать после года.

Повадки и особенности характера

Весты имеют повадки охотника. Отличаются высоким интеллектом, дружелюбием, отличными охранными качествами, любопытством и активностью. Очень игривы и привязаны к хозяину. Дрессуре поддаются неплохо. Собаки такой породы имеют тонкий нюх. Достаточно ловкие. Одиночество переносят плохо. При отсутствии внимания со стороны хозяина могут потерять аппетит.

Особенности кормления и ухода

Порода требовательна к содержанию и уходу. Собак нужно выгуливать минимум дважды в день. Важно общение с другими животными, окружающим миром. Поэтому для прогулок надо выбирать разные маршруты.

Рекомендуется посещать площадку для тренировок. Важно ухаживать за шерстью: стричь, расчесывать. В салон груминга питомца следует водить каждые шесть месяцев. Весты очень чувствительны. Для них нужно выбирать гипоаллергенный корм. Овощи и витамины следует давать с осторожностью.

В рационе должны присутствовать яйца, мясо, мослы, хрящи, фрукты. Кормить животное надо дважды в сутки. Размер порции должен быть небольшим.