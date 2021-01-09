Здоровье и болезни породы гаванский бишон

Кубинская порода собак, пользуется большой популярностью у аристократов. Выбирая такую собаку будьте готовы, она точно не даст вам заскучать. Это собака-компаньон, полна дружелюбности, любознательности, очень игривая, и может подолгу играть с детьми или ходить по пятам за хозяином.

Гаванский бишон сильно привязывается к своему хозяину, ему тяжело переносить разлуку даже на кратчайшее время. В его груди бьется крохотное, но полное любви и преданности сердце.

Здоровье и болезни породы

Гаванский бишон приравнивается к числу долгожителей, при правильном уходе и питании, вы поможете бишону встретить свое 14-16 лет. Но и они не застрахованы от различных болезней, чаще переносят наследственные заболевания: синдром вишневой косточки (кратковременное потеря зрения), катаракта, отслоение сетчатки, болезнь ушей (отит) и почечная дисфункция. У щенков можно встретить следующее заболевание:

Врожденная глухота.

Вывих коленной чашечки. Его можно исправить хирургическим путем.

Болезнь Легга-Петреса. Дисплазия тазобедренных суставов, нарушения кровоснабжения и питания суставного хряща.

Некроз головки кости бедра. Опытный уход и правильное питание поспособствуют вам вырастить здорового, счастливого питомца.

Ветеринары строго запрещают вводить в рацион гаванского бишона мучное, сладости, жирное, а также колбасные изделия, которые могут вызвать аллергическую реакцию. При не правильном питание у вашего питомца может появится сахарный диабет, панкреатит. Питание должно быть сбалансированным, содержать полезные микроэлементы. Порой хозяин сам виноват во многих заболеваний своего любимца.

Профилактика заболеваний у Гаванского бишона

Следите за состоянием питомца, если он отказывается от еды, пропала активность, непрерывно спит-медлить с визитом в ветеринарную клинику не стоит. Только специалист должен назначать терапевтическую схему лечения, самолечением заниматься не стоит, это приведет к осложнениям.

Каждый собаковод должен знать методы профилактики заболеваний, делать прививки в установленных срок, постоянно обследовать животное. Чтобы защитить питомца в дальнейшем от риска заражения инфекционными заболеваниями необходимого его вакцинировать. Как только щенку исполнится два месяца обратитесь в клинику и ветеринар установит график по которому вы будите проводить вакцинацию, обычно ее проводят в 2 месяца, после 7 месяцев и в 12 месяцев.

Перед каждой вакцинацией стоит провести обследования, если питомец здоров, то можно вакцинировать. Взрослую собаку прививают раз в год от инфекций и от бешенства. Вакцина обезопасит вашего питомца от чумки, бешенства, парагриппа, коронавируса, лептоспироза, трихофитии и парвовирусного энтерита.

Не стоит забывать и про блох, клещей, власоедов, они самые страшные враги питомца. Обработайте холку питомца специальными каплями и приобретите ошейник от укусов клещей и блох. После каждой прогулки проверяйте на наличие клещей. Практически каждый хозяин сталкивается с гельминтозом, обезопасить питомца от глистов невозможно.

Но правильная профилактика решает многие проблемы, существуют превентивные меры, которые необходимо соблюдать:

Обрабатывать еду перед кормлением питомца.

Регулярный прием антипаразитарного средства.

Раз в полгода сдавать анализ фекалия на обследование.

Медикаментозная профилактика с раннего возраста.

Внимательно следите за иммунитету Гаванского бишона, за рационном кормления, приемом комплексных витамин, по необходимости обращайтесь к специалисту. И тогда, вы сможете вырастит здорового, счастливого питомца.