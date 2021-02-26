Джек-рассел-терьер — происхождение, повадки и особенности породы

Джек-рассел-терьер – известная своей энергичностью порода собак, жизнерадостные представители которой могут стать хорошими компаньонами для готовых к активной жизни людей.

Описание и происхождение

Джек-рассел-терьер – порода некрупных, крепко сложенных собак. В холке их рост – 26-30 см, а живут они около 12-16 лет. Нормальным весом для них считается 5-7 кг. Внешность «джеков»:

Туловище имеет вытянутый силуэт, с сильной шеей;

Круп ровный: спина неширокая, а поясница короткая;

Грудь собак этой породы – развитая, ребра заметны у основания, но сплющены по бокам;

Лапы короткие, передние – поставлены прямо;

Пальцы закругленные, с твердыми подушечками;

Уши – некрупные, очень подвижные, их кончики V-образные, форма «кнопка» или висячая;

Глаза миндалевидные, с затемненными веками;

Шерсть – недлинная, может быть гладкой, жесткой или с изломом;

Окрас преимущественно белый, разбавленный черными, рыжими или каштановыми пятнами.

Предками джек-расселов признаны фокстерьерами. В 19 веке Джон «Джек» Рассел – священнослужитель и преданный поклонник парфорсной охоты – приметил собаку, обладавшую качествами хорошего охотника на лис. Питомец имел компактные размеры, был бдительным, азартным и смелым, став фундаментом будущего стандарта Рассела. Оставаясь верным своему долгу священнослужителя, пастор желал развить рабочие качества в потомстве, а также вывести псов, которые не убивали бы добычу, но находили и гнали её.

В процесс выведения пастор привлекал представителей нескольких норных псов, точных данных о которых не сохранилось. Рассел отказался от многих условий выбраковки щенков, посчитав важным оставить окрас, а также общее крепкое телосложение. В результате его питомцы получились одинакового размера, но весьма непохожи друг на друга и неказисты, что не помешало им успешно завоевать любовь британских собаководов.

Позднее собак Рассела стали скрещивать с вельш-корги и таксами. Однако, часть их потомства обладало не классическими короткими ногами. Они считались нежелательными, пока не оказались на территории Австралии, где были высоко оценены за энергичность, сообразительность. В конце 1990-х порода была официально признана как «парсон-джек-рассел-терьер». А спустя еще одиннадцать лет, в 2001-м году – разделена на «джек-рассел-терьер» и «парсон-рассел-терьер».

Повадки, особенности характера

Джек-рассел-терьер обладает жизнерадостным нравом, а также постоянно ощущает потребность в общении с человеком. Очень активный и умный, он будет привлекать внимание хозяина любыми доступными путями. Пес требует постоянной дрессировки, если недостаточно с ним заниматься может сознательно нарушать правила, чтобы заинтересовать хозяина. Джек-рассел дружелюбен к детям, но будет избегать излишних ласк.

Охотничьи гены «джека» играют не малую роль. Для прогулки с ним не подойдет короткий поводок, так как пес будет гонять кошек или птиц, заставляя хозяина бегать за ним. Любой джек-рассел – весьма ревнивый собственник, который плохо уживается с другими питомцами, особенно грызунами (ведь «джек» – крысолов). С другими породами он будет устраивать стычки, пытаться доминировать. Нередко это выливается в попытки пометить территорию. Стоит отметить, что для представителей породы типичен громкий лай – из-за пропорций грудной клетки любая их попытка подать голос разносится по всем окрестностям.

Еще одним проявлением охотничьих генов является рытьё земли. Пес копает ямы, чтобы поохотиться за грызунами, укрыться от жары или что-нибудь спрятать.

Особенности ухода и обучения

Основным условием правильного воспитания джек-рассел-терьера неизменно является внимание. Одиночество сильно терзает собак этой породы – они попытаются сбежать на поиски хозяина, а при неудаче могут разгромить дом. Единственный способ избежать этого – с детства приучить к недолгому легкому расставанию. Для сохранности мебели стоит приобрести псу личную лежанку, а также побольше игрушек-пищалок, которые нужно иногда менять. А вот активного товарища стоит заводить только щенкам – взрослый, привыкший к единоличному вниманию, пес может не принять нового друга.

Не следует забывать о высоком интеллекте «джека». Физические нагрузки нужно совмещать с умственными (можно привлекать пса к домашним делам). Воспитанию поддается, но отучить пса от «охотничьих» повадок не получится – они заложены на генетическом уровне. Новичкам-собаководам заводить их не рекомендуется – если хозяин не сможет доказать свой авторитет, «джек» вырастет неуправляемым. Для дрессировки этой породы нужно терпение, твердость, уверенность.

Джек-рассел-терьеры немало линяют – жесткошерстным и брокенам нужен тримминг. Чистить зубы, уши, умывать глаза и вычесывать «джеков» следует 2 раза в неделю. Однако частое купание нежелательно – достаточно раз в пару месяцев. Грязные после прогулки лапы можно вытирать влажным полотенцем. Выгуливать собак этой породы нужно долго, 40-50 мин недостаточно.

В питании «джек» не привередлив, но давать ему все подряд нельзя. Лишний вес пес набирает легко, что сказывается на суставах и сердце. Для нормального развития рекомендуется соотношение растительных компонентов и мяса в пище 1:2.