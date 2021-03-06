Здоровье и болезни породы Джек-Рассел-терьер

Порода Джек-Рассел изначально выведена как охотничья собака, соответственно в ней присутствуют все лучшие качества терьера. Эта собака находиться в постоянном движении, очень активна и игрива. Из большинства мелких пород он обладает устойчивой психикой.

Если Джек-Рассел получает в достаточном количестве физическую нагрузку, продолжительные прогулки, то он прекрасно чувствует себя даже в условиях городских квартир. Владельцы отмечают крепкий иммунитет и выносливость данной породы.

Но все же, существует ряд заболеваний, с которыми хозяева Джек-Расселов, чаще всего обращаются в ветеринарные клиники.

Болезни

Аллергия

Аллергия может возникнуть на пищу, на лекарственные препараты, на бытовую химию. Обычно подвержена большая часть головы, внутренняя часть ушной раковины, кожа шеи, подмышечная впадина, живот. Проявляться аллергия может дерматитами, кишечным расстройством, высыпаниями, отеками, анафилактическим шоком.

Животное начинает сильно расчесывать себя. При затяжном течении аллергии, у собаки развивается нервное заболевание. Собака становится раздражительной, может проявить агрессию. Возможно проявление отита. Характерная картина, когда собака трясет головой и из ушей выделяется жидкость с неприятным запахом.

Конъюнктивит

Это глазное заболевание причиняет массу неудобств питомцу. Воспаляются глаза, слезятся и зудят. Что приводит к нарушению поведения собаки. Это не позволяет ей нормально видеть, спать и играть. Причины заболевания в основном – травмирование и аллергии. С учетом того, что Джек-Рассел активная собака, то травмы и попадание в глаз инородного предмета не редкость.

Катаракта

Это в 80% возрастное заболевание. Однако нередки случаи, когда изменения в глазу происходят и у собак в четырехлетнем возрасте. Глаз при катаракте не теряет блеска, но при рассмотрении заметно мутное пятно в глубине глаза. Болезнь не причиняет боли. Собака хорошо ориентируется, но на улице и в темное время суток, хуже видит. Животное теряет уверенность и старается не уходить далеко от хозяина на прогулке.

Ожирение

Ожирение может возникнуть как результат болезни, несбалансированном питании или при пассивном образе жизни в условиях города. Ожирение серьезный провокатор заболеваний в дальнейшем (диабет, сердечно-сосудистые заболевания). Оценить есть ли у собаки лишний вес просто: у животного с ожирением практически не будет выражен переход от ребра к животу в лежачем на боку положении.

Диабет

Это заболевание, при котором нарушается обменный процесс. Спровоцировать диабет может лишний вес. У собаки учащается мочеиспускание, животное вынуждено больше пить. В организме возникает недостаток питательных веществ. Из пасти возникает запах кислоты, хрусталики глаз мутнеют, на коже возникают экземы и дерматиты.

Профилактика болезней

Несмотря на то, что многие собаки сладкоежки, исключите из питания «не собачьи» продукты. Сладости, специи, кофеин, жиры – провоцируют развитие аллергий, ожирения и диабет.

Энергичный Джек-Рассел нуждается в длительных прогулках. Заложенный природой потенциал охотника должен реализовываться в виде активных игр на свежем воздухе, в любую погоду.

При подборе корма нужно учитывать энергозатраты собаки и ее физиологию. Это поможет избежать переедания.

Любое заболевание лучше лечить, обратившись в ветеринарную клинику. Не нужно заниматься самолечением, это может обострить или затянуть течение.