Основные заболевания карликовых такс и их профилактика

Карликовая такса имеет яркую запоминающуюся внешность, и все это благодаря коротковатым лапам, и вытянутому телу. Ее вес едва доходит до 5 кг, а рост в холке — до 21 см.

Здоровье породы можно назвать довольно хорошим, если правильно за ней ухаживать, т.е. своевременно делать прививки, регулярно водить к ветеринару и заниматься дегельминтизацией.

Но даже несмотря на хороший уход у карликовых такс могут проявляться специфические заболевания, характерные для этой породы, т.е. обусловленные наследственностью.

Основные болезни

Дистрофия кожи (сочково-пигментная)

Это заболевание характерно только для этой породы собак. Оно связано с патологическими изменениями, которые происходят в секреции сальных желез. В результате этого уплотняется кожа, образуются складки и в некоторых зонах идет гиперпигментация. Иногда причина заболения кроется в нарушении работы щитовидки или коры надпочечников.

Остеопороз (синдром пловца)

Также характерно исключительно для такс. Проявляется остеопороз следующим образом: щенки в возрасте до 3-х недель не могут встать на лапы и ползают распластавшись на животе.

Аномалии межпозвонковых дисков

Дефекты межпозвоночных дисков приводят к ущемлению спинного мозга, а вслед за этим и к параличу. Часто таксы страдают синдромом скользящего диска в возрасте 5-7 лет, хотя появление заболевания специалисты никак не связывают с телосложением породы. Сначала непривычное движение приводит к релаксации мускул спины, появлению легкой боли. Если сразу же не обратиться к ветеринару, разовьется паралич задних конечностей с «тюленеобразным» расположением лап.

В качестве профилактики возникновения заболевания нужно пресекать желание собаки стоять на задних лапах, прыгать с высоких предметов.

Эпилепсия

Идеопатический характер заболевания встречается у собак в возрасте 2-3 года. В результате нарушается координация движения задних и передних конечностей. Все это сопровождается рвотой. В тяжких случаях прибавляется непроизвольное мочеиспускание, подрагивание мышц в области шеи и головы. Питомец может свернуться в клубок и на протяжении от 2-40 минут стонать. В такие минуты собак одолевает сильная жажда и слабость.

Катаракта

Помутнение хрусталика связано прежде всего с генетической предрасположенностью. Катаракта может быть ювенильной (в возрасте до 3-х лет) и возрастной, когда собаке больше 5-ти лет.

Атрофия сетчатки

Заболевание носит прогрессирующий характер. Возникает у собак в 1.5-5-летнем возрасте и развивается медленно. В начале собака будет отказываться от ночных прогулок, затем от вечерних и дневных из-за развития слепоты.

Ожирение

Перекармливание питомца приводит к ожирению, а также развитию сердечно-сосудистых патологий, проблемам с почками, поджелудочной железой, а также появлению сахарного диабета.

Ложная беременность

У такс это случается довольно часто. Сначала собака теряет аппетит, дрожит и начинает вылизывать предметы. Из ее набухших молочных желез начинают идти выделения. Заболевание обычно проходит само-собой. Единственное, можно дать препараты, расслабляющие мускулатуру матки.

Алопеция

Приблизительно в 6-9 месячном возрасте у кобелей начинает прореживаться шерсть в области ушей. Лишь у некоторых к 8 годам случается полное облысение. У сук алопеция наблюдается в области груди, живота, бедер.

Ахондроплазия

Это непропорциональная карликовость, когда размер тела и головы нормальные, а ноги слишком укорочены.

Профилактика болезней

Из-за склонности карликовой таксы к ожирению, необходимо правильно выстроить режим питания. Нельзя кормить питомца одновременно готовыми кормами и продуктами натурального происхождения.

Придется выбрать что-то одно. Корм дают 2 раза в день, объем порции должен быть оптимальным. Нельзя прикармливать ее едой со стола. Также нужно следить, чтобы у собаки всегда была свежая вода.

Активные прогулки помогут значительно снизить риск возникновения заболеваний. При появлении симптомов нужно обращаться к ветеринару, который назначит адекватное лечение или поддерживающую терапию.