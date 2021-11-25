Здоровье и болезни породы кеесхонд

Кеесхонд – порода собак, выведенная голландскими селекционерами. Это разновидность немецких вольфшпицев, имеющая длинную шерсть волчьего окраса. Представители этой породы очень дружелюбны и легко контактируют даже с незнакомыми людьми. Они хорошо дрессируются, но страдают, если их надолго оставляют одних.

Здоровье породы

Кеесхонды отличаются хорошим здоровьем. Считается, что они меньше, чем другие вольфшпицы, пострадали от экспериментов селекционеров. Поэтому при хорошем уходе представители породы живут около 13-15 лет и среди них много долгожителей. Они активны и жизнерадостны, но при содержании в условиях города нуждаются в частых либо длительных прогулках.

Болезни

Несмотря на крепкое здоровье, кеесхонды подвержены ряду наследственных заболеваний. Наиболее часто у них встречаются:

дисплазия тазобедренного сустава, часто приводящая к развитию артрита;

подвывих коленной чашечки (может быть и наследственным, и механическим, полученным из-за травмы);

болезнь Виллебранда, при которой нарушается свертываемость крови и появляются кровотечения из слизистых носа, рта, внутренних органов;

нарушения в работе щитовидки, приводящие к развитию гипотиреоза.

Ранее собаки этой породы часто страдали от эпилепсии, но теперь это заболевание встречается намного реже. При покупке щенка следует узнать, какими заболеваниями страдали его родители и не было ли у кого-то из них эпилептических припадков.

Профилактика болезней

Основной профилактической мерой при содержании щенков кеесхонда и взрослых собак является правильных уход. Представители породы могут содержаться как в домашних, так и в уличных условиях, чему способствует густая и длинная шерсть с богатым подшерстком. Именно она нуждается в заботливом уходе и требует вычесывания минимум раз в неделю. Для этого используется щетка с длинными металлическими зубчиками. В период сезонной линьки к ней добавляется пуходерка, а вычесывание производится ежедневно.

Эти собаки чистоплотны и загрязняются редко, поэтому не нуждаются в частом купании. От него может пострадать верхний слой кожи, что может привести к нарушению структуры всего волосяного покрова. Особенностью породы является отсутствие характерного «собачьего» запаха. Поэтому удалять загрязнения с шерсти можно сухим моющим средством.

Требуют должного ухода также глаза и уши питомца. Глаза следует осматривать несколько раз в неделю. При необходимости их нужно промывать. Это можно делать ромашковым отваром. Уши протирают влажным тампоном. Для его смачивания можно использовать воду или антисептический раствор. Когти требуется стричь раз в месяц.

Кормлению домашнего любимца следует уделить особое внимание. Лучше всего использовать для этого сухой сбалансированный корм, предназначенный именно для такой породы. Он содержит все необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества и не вызывает аллергии, которая иногда встречается и у кеесхондов. Также всегда должна быть доступна чистая питьевая вода. А вот перекармливать собаку не следует, ведь ожирение может иметь неприятные последствия, в том числе вызывать заболевания сердца.

Правильный уход позволит избежать и многих наследственных заболеваний, так как собака породы кеесхонд будет иметь крепкий иммунитет и высокую сопротивляемость всего организма.