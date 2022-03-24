Чем болеют китайская хохлатая собака

Экзотическая внешность собаки является не просто ее украшением. Она влияет и на образ жизни. Для примера, у пекинесов и мопсов в зону риска входят глаза. У хохлатой китайской породы достаточно часто наблюдаются проблемы с кожей. Наиболее часто встречаются следующие недуги: покраснения; шелушения; прочие распространенные аллергические реакции.

Проблема заключается далеко не только в том, что собаке может быть холодно зимой. Шерсть не защищает от жесткой воды и палящего солнца. Очень многие заболевания у данной породы проявляются по кожным симптомам.

«Голые» собаки не имеют сильного иммунитета. По этой причине инфекционные болезни представляют для собаки особую угрозу. Парагрипп, лептоспироз, энтерит и некоторые другие недуги могут привести к летальным последствиям.

Такие питомцы не подходят для легкомысленных хозяев. Нельзя допускать контакты непривитой собаки с другими особями. Представители других пород могут раньше выйти с карантина. Здесь же все совершенно иначе. Необходимо беспрекословно следовать требованиям ветеринаров. Только своевременная вакцинация способна защитить питомца от всевозможных инфекций.

Распространенные болезни китайской хохлатой собаки

Фолликулит — один из самых распространенных и неприятных недугов. породы. Первоначально вы можете заметить небольшие прыщи на коже. Их появление — повод для того, чтобы обратиться к ветеринару. Когда эти прыщи лопнут, то превратятся в небольшие язвы. Они станут плохо заживать. Кровотечения будут начинаться при малейшем повреждении.

Следующая распространенная проблема — угревая сыпь. Это больше косметический недуг. Бороться с угрями можно с помощью крема.

Профилактика болезней

В первую очередь необходимо, чтобы питомец соблюдал рацион. Он обязательно должен включать белковую пищу. Можно давать яичные желтки, рыбу, мясо. Обязательно приобретите сбалансированный корм. Для породы подойдут кисломолочные продукты, злаки, овощи.

Необходимо беречь почки собаки. Проблемы с ними возникают из-за переохлаждения. Из-за мороза в первую очередь страдает выделительная система. Среди представителей породы крайне распространен пиелонефрит и цистит. Поставить точный диагноз можно с помощью проведения анализа мочи. Для того, чтобы избежать многочисленных проблем, рекомендуется одевать собаку по погоде. В продаже есть множество зимних костюмов различных размеров.

Также могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой. Собаки рассматриваемой породы достаточно активны. Они могут с места запрыгнуть на стол. Из-за этого часто возникают травмы. Питомцы не могут оценить потенциальные риски от своих опасных действий. Если вы заметите ненормальное расположение конечностей, то сразу же обратитесь к специалисту. Промедление может привести к летальным последствиям. Необходимо показывать своего любимца ветеринару. Для профилактики следует обследовать собак данной породы хотя бы на ежегодной основе.