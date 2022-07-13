О здоровье и чем же болеют лхаса апсо

Доброжелательная собака-компаньон лхаса апсо совершенно не напоминает овчарку, хотя когда-то ее предки занимались караульной службой в монастырях. Это древняя порода из высокогорных районов Тибета, хорошо приспособленная к суровому климату и скудному рациону питания. Обычно лхасские апсо отличаются крепким здоровьем и живут до 14 и более лет.

Но есть у этих смелых и решительных животных свои «слабые» места, обусловленные физиологическими особенностями породы.

Глазные и аллергические патологии лхаса апсо

Отличительным признаком лхасской собаки служит длинная шерсть. Роскошная челка и обильная растительность на голове часто контактируют с глазами, возможно, поэтому для апсо нередки патологии сетчатки и другие глазные заболевания. Среди характерных породных болезней:

конъюнктивит;

атрофия сетчатки;

«вишневый глаз»;

дистихиаз;

кератит.

Так называемый «вишневый глаз» выглядит как красный выпуклый участок во внутреннем уголке глаза, успешно удаляется хирургическим способом. Прогрессирующая атрофия сетчатки чревата полной утратой зрения, вначале проявляется временными ухудшениями. Конъюнктивиты различного происхождения хорошо корректируются глазными каплями и особым уходом.

Также воспалительные и инфекционные проявления касаются ушей, поддерживать гигиену которых собакам мешает густой шерстный покров.

В целом, тибетские собаки мало подвержены заболеваниям. Причина – в многовековой селекции, в результате которой порода избавилась от неблагоприятных наследственных факторов. При должном уходе щенки вырастают сильными и активными собаками, достигают 18-ти, а то и 20-летнего возраста. Единственное возможное нарушение – аллергии. Нездоровая реакция порой возникает на пищу, паразитов, плесень и прочие раздражители.

Чем еще болеют тибетские собаки

Ввиду особенностей физического строения миниатюрных лхасцев у них нередко страдают суставы, в том числе тазобедренные. Ветеринары могут диагностировать у представителей породы вывихи коленного сустава, дисплазию. Кроме того, к возможным породным патологиям относят:

гипоплазию;

болезнь Виллебранда;

сальный аденит;

мочекаменную болезнь и другие почечные болезни.

За счет брахицефального типа строения головы животного у него могут наблюдаться одышка и трудности с дыханием. В списке регулярных осмотров собаки – обследование глаз и ушей, кожного покрова. Так, сальный аденит проявляется выпадением шерсти на некоторых участках, шелушением и умеренным зудом кожи. Сосудистые и почечные нарушения обычно имеют наследственный характер, поэтому к выбору щенка необходимо подходить ответственно и тщательно проверять питомник.

Лхаса апсо редко доставляет проблем владельцу слабым здоровьем. Минимизировать риски появления опасных патологий можно грамотным уходом и регулярными профилактическими осмотрами в ветклинике.