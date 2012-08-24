Кормление щенка сухим кормом

Большинство собаководов из крупных городов, прежде всего, из Москвы, рекомендуют выполнять кормление щенков сухим кормом. Ведь это только на словах хорошо говорить о том, что натуральное всегда лучше. А где оно натуральное? Известно, что в таких мегаполисах, как Москва, приобрести по-настоящему натуральные продукты невозможно. А потому сухой корм для щенков от качественных западных производителей просто необходим.

Вот только и тут может возникнуть одна закавыка. Оказывается, что щенок не ест сухой корм. Просто не ест и все. Вот у заводчика ел, а переехал к новым хозяевам и забастовал.

Что же делать? Как кормить щенка сухим кормом, если он объявил голодовку?

Измельчение сухого корма для щенков

Можно потолочь сухой корм и перемешать его с чем-то более привлекательным для малыша. Это что-то другое может быть консервированным кормом для собак мелких пород «Цезарь». Или отварными овощами – морковью, цветной капустой. Обычно щенки любят подобные лакомства.

Не стоит пытаться перемешивать целые зерна сухого корма с мягким лакомством. Большинство щенков быстро понимают, как избавиться от ненавистного сухого корма – они просто облизывают зерна и выплевывают их.

Некоторым щенкам достаточно просто потолочь сухой корм, чтобы они его ели. Ничего добавлять не стоит. Обычно это действует в тех случаях, когда у щенка болят зубы, и ему физически трудно разгрызть сухой корм.

Лакомство-приманка

Можно попробовать присыпать сухой корм (не измельчая его) каким-либо сильно действующим аттрактантом, например, «Лакомством для собак Titbit рубцом говяжьим молотым». Пахнет это снадобье ужасно, но собаки его обожают.

Как правило, достаточно насыпать маленькую щепотку порошка толченого рубца в миску с сухим кормом и перемешать, чтобы щенок буквально накинулся на еду.

Средство действенное, но с ним стоит быть осторожным. Злоупотреблять не следует. Толченый рубец часто влияет на щенков возбуждающе. Под его парами они съедают больше, чем нужно, и их потом рвет. Да и психически щенок после такой трапезы может стать чрезмерно активным.

Подбираем сухой корм персонально для щенка

Стоит задуматься над тем, каким сухим кормом кормить щенка. Если щенок не ест один вид сухого корма, это вовсе не означает, что он не станет есть другие варианты данной пищи.

Заводчики нередко бывают излишне категоричны в своих рекомендациях. Советуют кормить только определенным видом корма. Но не всегда это возможно. А потому если вы видите, что щенок страдает, что ему категорически не хочется есть то, что вы ему насыпаете, не стоит доводить питомца (да и себя самого) до нервного истощения, заставляя собаку при помощи разных ухищрений есть ту марку корма, которую она не хочет. Попробуйте поменять сухой корм. Вполне вероятно, кормление щенка сухим кормом из муки превратится в удовольствие, и щенок начнет уплетать его за обе щеки. Главное не приобретать корм, который по своему составу был бы намного хуже и дешевле предложенного заводчиком.